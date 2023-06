Dank hart erkämpftem Punkt voll im Plansoll

Österreichs Fußball-Nationalteam will nun am Dienstag daheim gegen Schweden nachlegen

„Wenn uns zu Beginn wer gesagt hätte, dass wir aus diesen drei Spielen sieben Punkte haben, hätten wir es direkt genommen“, blickte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (u.) nach dem 1:1 in Belgien zufrieden auf den bisherigen Verlauf in der EM-Qualifikation zurück. Österreich liegt nach den Pflichtsiegen über Estland und Aserbaidschan sowie dem hart erkämpften Punkt in Brüssel voll im Plansoll im Hinblick auf die Endrunde 2024 in Deutschland. Dies gilt es nun am Dienstag gegen Schweden zu bestätigen. „Wenn wir da gewinnen, sind wir absolut auf Kurs“, befand der Teamchef.

Rangnick lobte hohe Intensität im Spiel

Mit der Leistung seiner Schützlinge gegen den ehemaligen Weltranglistenersten war der Deutsche insgesamt zufrieden. „Belgien hatte schon die eine oder andere gute Chance mehr als wir. Aber über weite Strecken haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte der 64-Jährige. Allen voran in der ersten halben Stunde habe es sein Team sehr gut gemacht, danach habe man sich schwerer getan, Zugriff zu bekommen. Rangnick hob auch die physische Darbietung der ÖFB-Kicker hervor. „Wir müssen bedenken, dass wir am Ende einer langen Saison sind. Deshalb fand ich das Spiel, vor allem was das Physische und die Intensität angeht, auf hohem Niveau.“

Die Österreicher hatten nach dem Ausgleich durch Romelu Lukaku, bei dem der 30-Jährige einmal mehr seine Extraklasse aufblitzen gelassen hatte, sogar die Chance auf die neuerliche Führung. Doch Thibaut Courtois verhinderte einen Treffer von Stefan Posch. „Es gibt nicht viele Torhüter, die den Ball halten“, meinte Rangnick. Umgekehrt war den rot-weiß-roten Kickern in der Nachspielzeit beim Aluminiumtreffer von Youri Tielemans das Glück hold.

Laimer, Danso retour?

Im Duell mit den Schweden, die nach zwei Partien bei drei Punkten halten, kann der ÖFB-Coach möglicherweise wieder auf den einen oder anderen angeschlagenen Spieler zurückgreifen, wie etwa Konrad Laimer oder Kevin Danso, Marcel Sabitzer fungierte schon in Brüssel nach seiner überstandenen Knieverletzung als Joker. Nun steht vor allem Regeneration im Mittelpunkt. Weiters hofft Rangnick auf ein möglichst volles Wiener Ernst-Happel-Stadion. Bis gestern Nachmittag waren rund 40.000 Karten verkauft.