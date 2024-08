Dansos Roma-Transfer geplatzt: „Enttäuscht und verärgert“

Der Wechsel von Kevin Danso von RC Lens zu AS Roma ist geplatzt. Laut italienischen Medien seien während des Medizinchecks am Donnerstag in Rom beim ÖFB-Teamspieler Herzprobleme festgestellt worden, diese Diagnose ist jedoch sowohl für Danso als auch Lens nicht nachvollziehbar. Er sei „enttäuscht und verärgert über den Verlauf der vergangenen Tage“ und „sehr verwundert über den vermeintlichen Grund der Transfer-Absage“, teilte der Verteidiger am Freitag via Social Media mit.

Weiters ließ Danso verlauten: „Sowohl die Ärzte des ÖFB als auch die medizinische Abteilung des RC Lens haben mich in den vergangenen Jahren eng begleitet und regelmäßig untersucht. Zuletzt bin ich eingehend beim Start der Saisonvorbereitung in Lens gecheckt worden. Hier ist nie eine Auffälligkeit festgestellt worden. Deshalb sind die Interpretationen des Medizinchecks in Rom für mein Umfeld und mich höchst irritierend und in keinster Weise nachvollziehbar.“

Er werde nun seine Situation mit den Verantwortlichen in Lens und dem ÖFB besprechen und sich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten, erklärte Danso, der am Freitag zu Lens zurückreiste. Ein Transfer zu einem anderen Club ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, scheint aber aufgrund des Endes der Übertrittszeit am (heutigen) Freitag in den europäischen Topligen unwahrscheinlich zu sein. Am Montag wird Danso beim Nationalteam in Kärnten erwartet.

In den vergangenen Tagen war davon ausgegangen worden, dass der Verteidiger von Roma für ein Jahr ausgeliehen wird. Danach hätte es eine Kaufpflicht von 22 Millionen Euro gegeben. Das Gesamtpaket hätte dank möglicher Boni noch um drei Millionen auf insgesamt 25 Mio. Euro steigen können, Danso wäre in diesem Fall der teuerste österreichische Fußballer nach Christoph Baumgartner gewesen.

Doch es kam anders, und mittlerweile steht Roma angeblich kurz vor der Verpflichtung von Tiago Djalo von Juventus Turin. „Angesichts des bevorstehenden Endes der Transferzeit hat Roma offenkundig seine Strategie gewechselt und auf Djalo gesetzt“, konstatierte die „Gazzetta dello Sport“.

„Corriere dello Sport“ schrieb am Freitag von einem „Eklat in Rom. Der wichtigste Transfer der Saison ist vom Tisch, weil der Spieler nicht die medizinischen Checks bestanden hat. Eine Anomalie wurde bei einem der wichtigsten medizinischen Tests festgestellt.“

Noch in der Nacht auf Freitag hatte sich Lens in einer Stellungnahme verärgert gezeigt und die Version von Roma angezweifelt. „Die lange Auslegung einer medizinischen Untersuchung war der Grund für diesen abgebrochenen Transfer. Der Verein fragt sich nach den Gründen für die Nichtbestätigung dieses Transfers eines sorgfältig überwachten Spielers, der in dieser Saison mehr als 30 Spiele auf französischem und internationalem Parkett absolviert hat“, schrieb der Ligue-1-Club.