In der letzten Saison verhinderte die Admira als Absteiger erst in einem „Finale“ gegen Vorwärts Steyr am letzten Spieltag den freien Fall in Liga drei — ein warnendes Beispiel für die SV Guntamatic Ried, die beim 1:1 beim Auftakt gegen den FAC noch viel Luft nach oben hatte. „Dass der Start steinig und schwierig wird, darauf waren wir vorbereitet“, sah es Trainer Maximilian Senft vor dem Zweitliga-Duell am Freitag (20.30/live ORF Sport+) gegen die Niederösterreicher realistisch.

Pechvogel Martin

„Wir werden uns weiterhin auf unsere Arbeit konzentrieren und freuen uns, vor Heimpublikum zu zeigen, was wir draufhaben.“

Lesen Sie auch

Vom letzten Duell am 26. April 2022 (1:1) — damals noch in der Fußball-Bundesliga — werden diesmal nur Philipp Pomer, Nikola Stosic und Ersatzkeeper Jonas Wendlinger im Ried-Kader stehen. Kapitän Marcel Ziegl fehlt wegen seines Fersensporns weiterhin.

Für den erkrankten Neuzugang Nils Seufert könnte Youngster Diego Madritsch in die Startformation zurückkehren. Neues gibt es von Michael Martin. Der Deutsche trainierte diese Woche erstmals in dieser Saison mit der Mannschaft, bekam aber wieder einen Schlag auf die verletzte Stelle und muss erneut einige Tage pausieren.

Der aussortierte Verteidiger Michael Lackner (29) heuerte nach seiner Vertragsauflösung im Innviertel bei Liga-Konkurrent und Aufsteiger SV Stripfing an.

Von Tobias Hörtenhuber