Darum läuft der LASK in der Meistergruppe zur Hochform auf

Punktgenau in der entscheidenden Saisonphase der Fußball-Bundesliga läuft der LASK zur Hochform auf. Nicht nur die Bilanz liest sich mit zwei Siegen und zwei Remis nach vier Spielen so gut wie noch nie in der Meistergruppe, vor allem die Leistungen bereiten jede Menge Anlass zur Freude.

Die erste Halbzeit beim 3:1 am Sonntag gegen Rapid war wohl mit das Beste, was man seit langem von einer LASK-Mannschaft gesehen hat. Das hat mehrere Gründe:

Teamspirit: Stimmung und Zusammenhalt sind top, auch das Verhältnis zwischen Spielern und Trainer scheint bestens. „Das Gute bei uns ist, dass von Gassi (Alex Schlager, Anm.) bis Ibra (Mustapha) und Marin (Ljubicic) alle eins sind“, bestätigte Coach Dietmar Kühbauer. Dass Mentalität und Charakter stimmen, beweisen alleine sieben Tore im Frühjahr in der Schlussviertelstunde.

Neuzugänge: Die Winter-Transfers haben Qualität und Konkurrenzkampf erhöht, brachten zusätzliches Tempo, Intensität und fußballerische Klasse mit. Das hat auch zur Folge, dass Kühbauer von der Bank nachlegen kann. „Man sieht, dass die Spieler die reinkommen, richtige Power mitbringen. Genau so etwas brauchen wir, das haben wir im Winter angesprochen“, erklärte Robert Zulj.

Stabilität: Im Herbst hatte man noch mehrfach Spiele nach Führungen aus der Hand gegeben, weil man teils zu passiv geworden war. Gegen Rapid behielten die Linzer bis auf die kurze Phase nach der Pause die Spielkontrolle. „Wir haben zum Start der Meisterrunde einen Schritt nach vorne gemacht, sind stabiler geworden. Die Konstanz, die uns in der Hinrunde ein bisschen gefehlt hat, legen wir jetzt an den Tag“, meinte Philipp Ziereis.

Spielerische Qualität: Gegen Rapid überzeugte der LASK mit attraktivem Kombinationsfußball. Hatten sich die Athletiker heuer gegen die sogenannten kleineren, oft tief stehenden Gegner teils schwer getan, findet man nun in der Meistergruppe etwas mehr Räume vor. Technisch versierte Spieler wie Horvath, Nakamura oder Zulj sorgen für Kreativität und Spielwitz.

Eine Analyse von Christoph Gaigg