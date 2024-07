Das Kind und sein Idol: Kylian Mbappe trifft auf CR7

EM-Viertelfinale in Hamburg: Offensivspektakel bei Portugal vs. Frankreich unwahrscheinlich

Nach Toren bei EM-Turnieren steht es 14:1 für Cristiano Ronaldo. Nach Champions-League-Siegen 5:0, nach Jahresgehalt 200 Millionen zu 15 Millionen Euro und nach Anhängern bei Instagram sogar 633 Millionen zu 119 Millionen. Wenn am Freitag (21, live ServusTV) in Hamburg das EM-Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich stattfindet, gibt es kaum eine messbare Kategorie, in der Frankreichs Kylian Mbappe mit seinem Jugendidol mithalten kann.

Trotzdem lässt sich kein anderes Spiel dieser Endrunde so auf das Duell zweier Stars reduzieren wie dieses. „Ich habe mit beiden die Umkleidekabine geteilt“, sagte Portugals Linksverteidiger Nuno Mendes von Paris St. Germain im EM-Quartier seines Teams. „Sie sind beide unglaublich und können von einem Moment auf den anderen den Unterschied ausmachen.“

Für den EM-Rekordspieler Ronaldo könnte es sogar das letzte EM-Spiel seiner Karriere werden. Beim nächsten Turnier 2028 will der 39-Jährige definitiv nicht mehr dabei sein. Der König des europäischen Fußballs wird bald abdanken. Mit Mbappe steht der Kronprinz längst bereit, wie sein Wechsel zum langjährigen Ronaldo-Club Real Madrid zeigt.

Geschätzte 150 Millionen Euro Handgeld zahlten die „Blancos“ dem 25-Jährigen für seine Unterschrift. Für den 16. Juli bereitet Real laut der spanischen Sportzeitung „As“ den „Tag M“ vor, an dem Mbappe vor 80.000 Fans in Madrid präsentiert werden soll.

Nase und Rücken

Die Franzosen haben bei diesem Turnier bisher nicht viel mehr zu bieten als zwei gegnerische Eigentore und einen verwandelten Elfmeter von Mbappe. Der kämpft noch immer mit den Folgen eines im Spiel gegen Österreich erlittenen Nasenbeinbruchs und vor allem auch der beeinträchtigenden Schutzmaske.

„Es erklärt nicht alles, aber der Schock, den er erlitten hat, war sehr traumatisch“, sagte Frankreichs Co-Trainer Guy Stephan. Zuvor hatte der Angreifer nach einer anstrengenden Saison über Rückenprobleme geklagt.

„Er ist ein Spieler von Top-Niveau. Ich muss jetzt nicht die ganzen Tore aufzählen, die er schon erzielt hat. Es gibt aber auch Momente, in denen solche Spieler etwas weniger gut sind“, verlautete der 67-jährige Stéphan. Mbappe sei dennoch sehr präsent und eine als Kapitän die Mannschaft.

Ronaldo ist aufseiten der Portugiesen der Kapitän. Er scheint mit seiner Präsenz jedoch einige andere Hochbegabte im Kader eher auszubremsen. Ronaldo spielt immer, er schnappt sich jeden Freistoß, aber er hat noch nicht getroffen.

An seiner großen Strahlkraft ändert das freilich nichts. Es ist Ronaldo, der das Sicherheitskonzept des Turniers strapaziert, weil ständig ein Flitzer auftaucht, der ein Foto mit ihm haben will.

Fußball-Geschichten

Im modernen Fußball zählt für viele der Star, nicht mehr das Team. UEFA-Präsident Aleksander Čeferin meinte zuletzt auch: „Wir brauchen diese Gesichter. Nach Ronaldo und Messi werden neue kommen.“ Vor allem sie würden junge Leute an den Fußball binden.

Am Tag vor dem Duell mit Portugal veröffentliche die französische Sportzeitung „L’Equipe“ eine Geschichte mit dem Titel „Le Mome et l’Idole“ (Das Kind und das Idol). Darin auch ein Foto, dass Mbappe in seinem Kinderzimmer im Pariser Vorort Bondy zeigt: Die Wände an seinem Bett sind mit Ronaldo-Postern tapeziert.

Als Frankreichs Kapitän elf Jahre alt wurde, schenkten seine Eltern ihm Karten für ein Champions-League-Spiel von Ronaldo mit Real Madrid in Marseille. „Ein Autogramm, ein Foto und sogar die Schuhe: Mbappe wollte alles von Cristiano Ronaldo haben“, schrieb „L’Equipe“.

Am Freitag im Volksparkstadion kann er noch einmal darum bitten. Der einst glühende Fan beendet die EM-Karriere seines Idols: Das wäre der Stoff für die nächste große Geschichte über die beiden Ausnahmekicker.