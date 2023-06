Sich für den Europacup qualifizieren, um in möglichst großem Ausmaß an den prall gefüllten Prämientöpfen mitnaschen zu können. Praktisch jeder Fußball-Erstligist gibt das als Saisonziel aus. Nicht so aber im heimischen Handball. Wie nun bekannt wurde, verzichtet Cup-Sieger Hard auf ein Antreten in Europa.

Die Vorarlberger gaben eine zu hohe Belastung der Spieler und fehlende Vermarktungserlöse ebenso als Grund an wie finanzielle Mehrkosten durch erhöhte Reisekosten und Infrastrukturmaßnahmen. Für Linz ein undenkbarer Schritt: „Das kommt für uns nicht in Frage. Wir geben in der kommenden Woche unsere Meldung ab“, erklärte Manager Uwe Schneider.

Fünfstelliger Betrag fällig

Das Abenteuer Europa kostet den Vizemeister je nach Auslosung einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag. Die zu erwartenden Prämien decken diesen aber bei weitem nicht ab. So muss man beispielsweise als Heimverein für die Anreise und Unterkunft der Schiedsrichter und Verbandsfunktionäre aufkommen. Dazu muss für den Gastverein ein Quartier gesucht und bezahlt werden.

„Das dreht sich dann beim Rückspiel im Normalfall aber um“, erklärte der Funktionär. Linz nimmt die finanzielle und sportliche Herausforderung aber gerne an. „Die Mannschaft hat sich dafür qualifiziert, also wollen wir auch in Europa spielen“, betonte Schneider und ergänzte: „Dadurch können wir dem Team auch ein bisschen was zurückgeben.“

Von Christian Baumberger