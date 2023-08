Das Lachen ist zurück: Thiem im Kitz-Finale

Der Wettergott meinte es gut, öffnete ein Regenfenster — und Dominic Thiem (o.) wusste es in Kitzbühel zu nutzen. Dort, wo der 29-Jährige 2014 das erste ATP-Finale erreichte und 2019 seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour seiner Karriere gefeiert hatte, zog er erstmals seit 985 Tagen (22. November 2020) in ein Endspiel ein.

Der Gegner heißt am Samstag (13/live ServusTV) Sebastian Baez (ARG). „Es ist ein spezielles Finale, ich könnte nicht glücklicher sein, dass es hier passiert ist“, strahlte Thiem und die 5800 Fans am Centercourt feierten ihn mit Standing Ovations.

Und das völlig zurecht: In einem Fight über dreieinhalb Stunden besiegte er den Serben Laslo Djere (ATP-38.) mit 6:7 (3), 7:5, 7:6 (8). „Es war sicher mein längstes Dreisatz-Match bisher“, schnaufte Thiem, der kein einziges Break kassierte und fünf Matchbälle abwehren konnte.

Anders als in den vorherigen Spielen beim Heim-Turnier startete er mit einem Ass und mit Power ins Match, war sofort voll da. Es entwickelte sich ein Duell auf absoluter Augenhöhe. Während im ersten Satz Djere in der entscheidenden Phase die Punkte machte, war es zweiten Durchgang der Lokalmatador. Beide Spieler zeigten großartiges Tennis, verzückten die Fans — und am Ende kehrte das Lachen zurück in Thiems Gesicht, die Erleichterung sichtbar.t.h.