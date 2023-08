Das sehnsüchtige Warten auf einen Österreicher in der MotoGP

Knapp zehn Jahre ist es her, dass zum letzten Mal ein Österreicher in der MotoGP an den Start ging. Martin Bauer sorgte 2013 in Brünn und Valencia für die einzigen beiden rot-weiß-roten Einsätze in der Königsklasse und landete auf den Rängen 21 und 20.

Auch beim Grand Prix in Spielberg am Sonntag (14, live ServusTV) sucht man vergeblich nach einem heimischen Fahrer. Die Fahnen werden derzeit von den oberösterreichischen Talenten Jakob Rosenthaler und Leo Rammerstorfer im Red Bull Rookies Cup, der am Wochenende ebenfalls in Spielberg gastiert, hoch gehalten.

„Es ist ein schwieriges Unterfangen“, weiß auch KTM-Motorsportchef Pit Beirer. Er verwies unter anderem auf die hohen finanziellen Einstiegshürden — 150.000 bis 200.000 Euro muss man hinlegen, um sich etwa in die spanische Junioren-Meisterschaft einzukaufen. Eine Moto3-Rennmaschine kostet um die 100.000 Euro.

„Entweder du bist steinreich oder du ruinierst die Familie“, sagte Beirer, der aber auch die fehlenden Entwicklungsmöglichkeit hierzulande kritisierte. „Es braucht mehr nationale Renn-Klassen. Da haben wir einen Nachteil gegenüber den Südländern“, erklärte der Deutsche, der aber weiterkämpft: „Wir werden nicht müde, daran zu arbeiten.“ Im Rookies Cup rüsten die Innviertler alle Fahrer mit einem KTM-Motorrad aus, 2024 wird zudem der neue KTM Junior Cup powered by ADAC ins Leben gerufen.

„Die Fans sind verrückt“

Die Bestzeit im MotoGP-Training am Freitag stellte der Italiener Marco Bezzecchi auf. Als bester KTM-Pilot landete Brad Binder vor den Augen von Ex-Superstar Valentino Rossi auf Rang vier. Teamkollege Jack Miller genoss die Stimmung trotz Platz 14: „Die österreichischen Fans sind verrückt, die Atmosphäre ist großartig“, sagte der Australier und ergänzte: „Wir können um den Sieg kämpfen.“

