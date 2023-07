Ricciardo ersetzt De Vries bei Formel-1-Rennstall AlphaTauri

Formel-1-Pilot Nyck De Vries muss nach schwachen Saison-Ergebnissen sein Cockpit bei AlphaTauri nach nur einem halben Jahr an Daniel Ricciardo abgeben. Das Red-Bull-Team verkündete am Dienstag die Rückkehr des Australiers, der zuletzt Testfahrer bei Red Bull war und nun vom Schwestern-Rennstall ausgeliehen wird, auf die Rennstrecke. Ricciardo wird schon beim Grand Prix in Ungarn kommende Woche starten. Damit wurden Medienberichte über einen bevorstehenden Wechsel bestätigt.

Der 28-jährige De Vries war erst zu Saisonbeginn als Nachfolger des Franzosen Pierre Gasly zur Stammkraft bei Alpha Tauri aufgestiegen. Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko habe sich aufgrund der bisherigen Leistungen des Niederländers für den Wechsel entschieden, hatten Medien berichtet. In zehn Saisonläufen hat der frühere Mercedes-Ersatzfahrer und Formel-E-Champion De Vries in diesem Jahr noch keinen WM-Punkt eingefahren und ist Letzter der Fahrerwertung. Zuletzt hatte vor allem Marko den Piloten mehrfach öffentlich angezählt und mit einer Ablösung gedroht.

Lesen Sie auch

Routinier Ricciardo war vor der Saison als Testfahrer zu Red Bull zurückgekehrt, nachdem sich McLaren von ihm getrennt hatte. Der 34-Jährige überzeugte zuletzt mit starken Leistungen im Renn-Simulator sowie am Dienstag bei Reifentests in Silverstone im aktuellen Red-Bull-Modell. „Es ist großartig zu sehen, dass Daniel während seiner Rennpause nicht an Form verloren hat und dass sich die Fortschritte, die er in seinen SIM-Sitzungen gemacht hat, auch auf der Strecke zeigen. Seine Zeiten während des Reifentests waren extrem konkurrenzfähig“, erklärte Red-Bull-Teamchef Christian Horner laut Mitteilung.

„Ich bin begeistert, mit der Red Bull-Familie wieder auf der Strecke zu sein“, wurde Ricciardo zitiert. Er fuhr bereits von 2014 bis für Red Bull und war Teamkollege von Sebastian Vettel und Max Verstappen. Acht Rennen konnte Ricciardo in der Motorsport-Königsklasse bereits gewinnen, eines davon auf dem Kurs vor den Toren Budapests.