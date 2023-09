Dem Senkrechtstarter fehlt die Zeit

Wenn man aktuell einen Fußballer als Senkrechtstarter bezeichnen kann – dann Matthias Seidl. Vor drei Monaten gelang mit Blau-Weiß Linz der Aufstieg in die Bundesliga samt Auszeichnung zum Spieler der Saison

Es folgte der Transfer zu Rapid, wo sich der 22-Jährige rasch zum Leistungsträger entwickeln konnte. Mit der erstmaligen Einberufung ins Nationalteam folgte nun der nächste Höhepunkt in der noch jungen Karriere. „Wahnsinn, wie schnell es im Fußball gehen kann“, betonte Seidl.

„Es wäre ein Traum“

Zeit, die vielen Highlights aus den vergangenen Tagen und Wochen zu verarbeiten, bleibt kaum. „Ich kann das noch alles gar nicht so realisieren. Der Terminkalender ist so dicht, dass ich nicht viel zum Nachdenken komme“, verriet der Offensivspieler und ergänzte: „Ich bin aber schon sehr stolz auf das Erreichte.“

Das sind natürlich auch die Ex-Teamkollegen aus Linz. „Ich habe nach wie vor viele Freunde bei Blau-Weiß. Da gab es schon den ein oder anderen Gratulanten“, verriet Seidl. Mit einem Einsatz im Test gegen Moldau am Donnerstag in Linz spekuliert der Neo-Hütteldorfer nicht. „Ich versuche im Training meine Leistung zu bringen und will zeigen, was ich drauf habe. Dann wird der Teamchef entscheiden, wer spielen darf“, sagte der gebürtige Salzburger. Nachsatz: „Es würde aber ein Traum in Erfüllung gehen.“

