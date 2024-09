Der Berg aus Eisen will 2025 zum 29. Mal bezwungen werden

Spektakel pur beim Red Bull Erzbergrodeo in Eisenerz vom 29. Mai bis 1. Juni 2025

Die 29. Auflage des Red Bull Erzbergrodeo geht vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 über die Bühne. Rund um den Berg aus Eisen wird die internationale Elite des Motorrad-Offroadsports gemeinsam mit ambitionierten Enduroathleten aus allen Kontinenten erneut gastieren.

Die 29. Ausgabe wird die Region in der Obersteiermark zum Epizentrum der Hard-Enduro-Szene machen und zigtausende Teilnehmer und Besucher in das sonst so beschauliche Bergbaustädtchen Eisenerz locken.

50 Nationen

Heuer haben Besucher aus 50 Nationen das Red Bull Erzbergrodeo zum unvergesslichen Erlebnis gemacht. Vier Tage lang erlebten die Teilnehmer und Besucher Motorsport-Action und Festivalstimmung vom Feinsten.

Das Red Bull Erzbergrodeo wird auch 2025 als Lauf zur FIM Hard Enduro Weltmeisterschaft (HEWC) ausgetragen, die Weltspitze im Motorrad-Offroadsport wird geschlossen am Start sein.

Die Vorbereitungen dafür laufen bereits, schließlich sollen die Offroadsport-Fans nicht enttäuscht werden. „Das Red Bull Erzbergrodeo 2024 war mit Teilnehmern aus aller Welt und einem begeisterten Publikum ein toller Erfolg. 2025 werden wir den Teilnehmern und Besuchern ein noch größeres und intensiveres Erlebnis bieten. Wir arbeiten bereits an der Umsetzung neuer Konzepte, die spektakulären Motorsport und gewaltige Festivalstimmung bieten werden. Die 29. Ausgabe des Red Bull Erzbergrodeo soll einmal mehr unvergesslich bleiben“, versprach Veranstalter und Erzberg-Rodeo-Erfinder Karl Katoch im Hinblick auf das kommende Jahr.

Anmeldung

Der erste „Bewerb“ des Red Bull Erzbergrodeo startet traditionell vor den Computer-Bildschirmen: bei der Online-Anmeldung zum Red Bull Erzbergrodeo 2025 werden sich erneut tausende ambitionierte Endurosportler um einen der 1.500 Startplätze reißen. Die Fahreranmeldung startet am Montag, den 18. November 2024 pünktlich um 9 Uhr MEZ auf redbullerzbergrodeo.com.

Dabei sind schnelle Finger an der PC-Tastatur gefragt, denn wie gehabt, wird das härteste Spektakel der Welt binnen weniger Minuten ausgebucht sein. Einige Wochen davor startet der Kartenvorverkauf für die Fans des Red Bull Erzbergrodeo, ebenfalls auf redbullerzbergrodeo.com.

Wie die Teilnehmer scharren auch zigtausende begeisterte Motorsport-Liebhaber, Verwandte und Freunde der Fahrer in den virtuellen Startlöchern, um die beeindruckende Atmosphäre des härtesten Extreme-Endurobewerbes der Welt vor Ort miterleben zu können.

Der Online-Kartenvorverkauf für Besuchertickets und die limitierten VIP-Tickets für das Red Bull Erzbergrodeo 2025 beginnt Ende Oktober, Fans können sich dann eines der „Early Bird Tickets“ zum Vorverkaufspreis sichern.