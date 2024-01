Der Countdown läuft: Wie EURO-fit sind Österreichs Handballer?

Trotz dreier Testspiel-Niederlagen im Gepäck flogen Österreichs Handballer zuversichtlich in Richtung Mannheim, wo sie am Freitag (18/live ORF1) gegen Rumänien ihr erstes Vorrunden-Match bei der EURO bestreiten. „Ich bin zufrieden. Wenn wir so wie in der ersten Halbzeit spielen, haben wir gute Chancen, die zwei Punkte gegen Rumänien zu holen“, meinte Teamchef Ales Pajovic nach dem 30:37 (16:16) bei der Generalprobe am Dienstag gegen die Topnation Island.

Für den Aufstieg in die Hauptrunde ist ein Sieg zum Start Pflicht, denn mit Kroatien und Spanien warten danach zwei Spitzenteams. Nur die Top 2 steigen auf. Der Aufstieg wäre sicher eine echte Sensation, aber Österreich braucht sich gewiss nicht zu verstecken.

Ein EURO-Formcheck:

Mit Constantin Möstl kann sich die ÖHB-Auswahl auf einen Torhüter in absoluter Hochform verlassen, auch sein Ersatz Ralf Patrick Häusle spielte stark.

In der Abwehr zeigte man sich vor allem in der Rückwärtsbewegung im Vergleich zum ersten Test gegen Island am Samstag absolut verbessert. „Das haben wir auch klar angesprochen“, betonte Abwehrchef Lukas Herburger. Dazu funktionierte die 6:0-Deckung diesmal viel besser.

Im Aufbauspiel wechselten im Rückraum Mykola Bilyk und Lukas Hutecek immer wieder die Positionen, was die Offensive belebte. Allerdings dürfen sich die beiden nicht verletzen bzw. müssen ihre Leistung abrufen, denn sie sind nicht ersetzbar, spielten in Linz praktisch durch. Die Belastungssteuerung für das Duo wird ein entscheidender Faktor sein.

Im Angriff setzte sich der Rückraum und Kreisläufer Tobias Wagner immer wieder in Szene, am Flügel konnte bei der Generalprobe nur Sebastian Frimmel über Tore jubeln. „Ich habe am Flügel probiert, etwas zu wechseln“, meinte Pajovic. Die Fehlerquote im Passspiel wurde reduziert, es gibt aber noch Luft nach oben.

Insgesamt zeigte sich, dass Österreich gegenüber den Topnationen einfach zu dünn besetzt ist, das Tempo nicht über 60 Minuten mitgehen kann. Die Moral stimmt aber, gegen Island wurde mehrmals ein deutlicher Rückstand aufgeholt.

Fazit: Die Mannschaft hat Herz und Charakter, um gegen jeden Gegner zu bestehen. Fraglich ist, ob das Tempo über die gesamte Spielzeit mitgegangen werden kann. Es gilt, den Leistungsabfall bei Pausen für die Stammspieler bzw. Leistungsträger so gering wie möglich zu halten. Gegen Rumänien sollte Österreich in dieser Form aber gewinnen und sich zusätzliches Selbstvertrauen holen. Dann würden sich die Chancen, gegen die Handball-Superstars aus Kroatien und Spanien über sich hinauszuwachsen, entscheidend verbessern.

Von Tobias Hörtenhuber