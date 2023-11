Der Dauerläufer brennt auf Einsätze

Konrad Laimer ist am Montag als Dauerläufer des FC Bayern zur österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gestoßen. Der Salzburger kam in sämtlichen 18 Pflichtspielen des deutschen Rekordchampions in dieser Saison zum Einsatz, ebenso wie in den vier Länderspielen seit Sommer.

Trotzdem verspürt der Mittelfeldmann keine Müdigkeit und hofft auf einen Einsatz im letzten EM-Quali-Match am Donnerstag in Tallinn gegen Estland, wie er am Montag im ÖFB-Camp in Wien betonte.

Er hätte gegen einen Platz in der Startformation nichts einzuwenden, wobei die Entscheidung bei Teamchef Ralf Rangnick liege, sagte Laimer. „Ich bin auf jeden Fall fit und habe keine Wehwehchen.“ Bei den Bayern hat sich der 26-Jährige auf Anhieb gut eingelebt. „Ich bin sehr glücklich, dass ich dort bin und fühle mich sehr wohl.“

Der Fokus liege nun aber voll und ganz auf den letzten beiden Spielen mit der Nationalmannschaft. Man werde das Duell mit den Balten nicht auf die leichte Schulter nehmen, versprach der Bayern-Legionär.

„Wir fahren dorthin und wollen drei Punkte holen, immerhin haben wir noch die kleine Chance auf Platz eins in der Gruppe“, meinte Laimer. Brisant wird jedenfalls das Duell mit dem Nachbarland am Dienstag in einer Woche. Immerhin stehen einige Klub-Kammeraden im DFB-Aufgebot. Zudem war Neo-Bundestrainer Julian Nagelsmann in Leipzig sein Förderer.