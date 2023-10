Seit Christian Klien 2010 wartet Österreich auf einen Piloten in der Formel 1. Der Linzer Niklas Schaufler gilt als eine der größten rot-weiß-roten Hoffnungen, diese Durststrecke zu beenden.

„Die Formel 1 ist natürlich mein Traum — aber den haben viele.“ Noch beschäftigt sich der 13-Jährige deshalb nicht mit der Königsklasse. Er gibt lieber im Hier und Jetzt Gas — und wie.

Essen mit Alonso

In Italien, dem „Mekka des Kartsports“, wie sein Vater Daniel sagt, fand er seine sportliche Heimat und rast er regelmäßig zu Siegen. In der dortigen Meisterschaft war in der Gesamtwertung heuer keiner besser als Schaufler, der für das DPK Racing Team fährt. Namensgeber und Unterstützer ist niemand Geringerer als Fernando Alonso, F1-Weltmeister 2005 und 2006. „Ein ganz lässiger Typ, sehr bodenständig“, schmunzelte Schaufler. Beim Grand Prix im Spielberg gingen Vater und Sohn heuer sogar gemeinsam Abendessen mit dem spanischen Superstar.

Vater war „schuld“

Unterhalten wurde sich auf in dessen Muttersprache, daneben beherrscht Niklas auch noch Englisch und Italienisch. Und wie wird die Schule erledigt? „Niklas ist Externist am Peuerbach-Gymnasium, muss am Ende des Schuljahres in 13 Fächer eine Prüfung über den Jahresstoff ablegen“, erzählte sein Vater, der heuer seinen Beruf als Tischler aufgegeben hat und mit seinem Filius im umgebauten Transporter von Rennen zu Rennen reist. Das Fahrzeug dient auch als Werkstatt und Schlafzimmer.

Der Herr Papa ist übrigens auch „schuld“ an der Motorsport-Begeisterung von Niklas. Er fuhr nämlich selbst 24-Stunden-Rennen und nach einer gemeinsamen Dubai-Reise (natürlich wegen eines Bewerbs), stand für seinen Buben fest: „Ich will auch fahren.“

Zuerst auf einem benzinbetriebenen Pocket-Bike in den Kindergarten, danach mit dem ersten gebrauchten Kart samt Pedal-Verlängerungen vor allem auf der Bahn in Marchtrenk. 2015 lag schließlich ein ganz neues Auto unter dem Christbaum — und Niklas, dem die Verlängerungen an den Pedalen bis heute nicht erspart bleiben — war nicht mehr aufzuhalten. Mittlerweile rast er auf der höchsten Kart- level mit bis zu 145 km/h nur wenige Zentimeter über dem Boden sitzend um den Sieg. 2026 will er ein Cockpit in der Formel 4 ergattern.

Mit der Professionalität wird auch der Ton rauer. „Wir reden schon Tacheles, Druck verspüre ich aber keinen“, erzählte Niklas über die Besprechungen der Rennen mit dem Team.

Großes Lob von ganz prominenter Stelle

Zuletzt erhielt das Talent ein großes Lob. Mauro Pozzi, der schon Teamchef des legendären Ayrton Senna zu dessen Kart-Zeiten gewesen war, adelte Schaufler: „15 bis 20 Fahrer können gewinnen, aber Niklas ist der einzige mit Charakter“, meinte der 74-Jährige. Worte, die den stolzen Vater berühren: „Das ist schon cool, wenn man das hört.“

Von Tobias Hörtenhuber