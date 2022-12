Der „Hai“ ist wieder richtig bissig

Knöchelverletzung, Rückenprobleme, Bandscheiben-OP, Formschwankungen. „Die letzten eineinhalb Jahre waren nicht einfach“, gestand Michael Hayböck und konnte nach einem Weltcup-Skispringen endlich wieder lachen. Mit Flügen auf 135 und 138,5 Meter verpasste der Oberösterreicher in Titisee-Neustadt als Vierter das Podest nur um 3,8 Punkte, auf Sieger Anze Lanisek (SLO) fehlten 7,4.

Ende einer Durststrecke kommt näher

Dass Hayböck Platz drei nach Durchgang eins nicht verteidigen konnte, war am nur ein kleiner Wermutstropfen, denn: „Es tut so unendlich gut, ich bin sehr glücklich“, betonte der 31-Jährige nach seiner besten Einzel-Platzierung seit dem 25. März 2021 beim Skifliegen in Planica (SLO), als er ebenfalls Vierter geworden war. Den letzten Podestplatz erreichte der Kirchberg-Theninger am 1. März 2020 in Lahti (FIN). Das Ende dieser Durststrecke ist nah. „In dieser Saison merke ich, dass sich die Dinge wieder ganz gut zusammenfügen“, meinte Hayböck, der die Rückenschmerzen im Griff hat und auf neuem Ski unterwegs ist.

Als Belohnung für den sehr guten Wettkampftag darf er gemeinsam mit Kumpel Stefan Kraft (als Achter zweitbester ÖSV-Athlet) sowie Eva Pinkelnig und Sara Marita Kramer den heutigen Mixed-Bewerb (11.45/live Eurosport) in Angriff nehmen.

Am Sonntag (15.45/live ORF 1) gibt es dann die nächste Chance aufs Podest. Die Frauen heben auf der Hochfirstschanze, der größten Naturschanze Deutschlands, unmittelbar davor ab (12.15/live ORF Sport+).

Von Tobias Hörtenhuber