Der kleinste LASK-Spieler am Feld rettete mit Köpfchen das Remis

Über Kurzeinsätze ist Florian Flecker beim LASK in dieser Saison der Fußball-Bundesliga noch nicht hinausgekommen — doch zum Start der Meistergruppe wurde der 27-Jährige zum großen Helden.

13 Minuten nach seiner Einwechslung traf der „Joker“ bei Austria Wien für den Tabellen-Dritten zum 2:2-Endstand. Der mit 1,77 m zu diesem Zeitpunkt kleinste LASK-Akteur am Feld wuchtete den Ball nach perfekter Renner-Flanke per Kopf in die Maschen (90.).

„Es freut mich riesig. Ich glaube, ich habe vor der Länderspielpause gegen Hartberg schon einen guten Impuls gebracht“, fühlte sich Flecker auf „Sky“ in seiner Rolle als Retter eines Punktes durchaus wohl. „Nach dem 0:2 war die moralische Leistung riesengroß.“

Tor gegen Ex-Klub

Dass der LASK diesem Rückstand nachlaufen musste war zwei Traumtoren Matthias Braunöder (59.) und Ex-Linzer Reinhold Ranftl (62.) zu verdanken. „Ich hab mir immer vorgenommen, gegen den Ex-Klub zu treffen. Es ist schon etwas Schönes“, verhehlte Ranftl seine Freude im Sky-Interview nicht, wenngleich die Schalke-Leihgabe nach dem Treffer aus Respekt auf großen Jubel verzichtet hatte.

Keito Nakamura brachte den LASK schließlich mit seinem zwölften Saisontor wieder zurück ins Spiel (73.). Am Ende war der Ausgleich mehr als verdient, denn die Athletiker zeigten sich gegenüber dem Hartberg-Match (2:2) in allen Belangen stark verbessert. In Hälfte eins wurden zwei Treffer wegen Abseits zurecht aberkannt, zudem traf Robert Zulj die Innenstange.

