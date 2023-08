Der LASK besiegte Blau-Weiß im Linzer Derby 2:0

Die Rückkehr des Linzer Derbys auf Bundesliga-Niveau wurde zum echten Fußball-Fest. 19.000 Fans in der ausverkauften Raiffeisen-Arena sahen dabei einen verdienten Sieg des LASK, der den Stadtrivalen Blau-Weiß mit 2:0 wieder nach Hause schickte.

Dabei startete der Underdog mutig in die Partie und kam gleich zu Beginn durch Noß (3.) und Feiertag (5.) zu Halbchancen. Quasi im Gegenzug setzten auch die Hausherren ihre erste offensive Duftmarke: Lenny Pintor schlenzte die Kugel sehenswert nur knapp am Gehäuse vorbei (6.).

Der LASK hatte fand von Minute zu Minute besser in die Partie und konnte sich in Minute zwölf auch dafür belohnen. Filip Stojkovic brachte den Ball klug in den Strafraum, Robert Zulj verlängerte per Kopf und Phillip Ziereis hatte aus zentaler Position keine Mühe sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen.

Klare Torchancen Mangelware

Danach flachte die Partie etwas ab. Was auch daran lag, dass sich Blau-Weiß, speziell im Zentrum, stabilisieren konnte und so dem LASK etwas die Räume nahm. Klare Torchancen blieben bis Minute 30 Mangelware. Aufseiten der Blau-Weißen setzte Raphael Hofer einen Schuss aus zentraler Position gut fünf Meter über das Tor (32.), drei Minuten später hatte LASK-Kapitän Robert Zulj mit einem Versuch aus der Drehung kein Glück. Einmal wurde es aber vor der Halbzeit noch richtig brenzlig für die Gäste: Ibrahim Mustapha drang in den Strafraum ein, seinen Schuss aufs lange Eck konnte Blau-Weiß-Goalie Nicolas Schmid aber per starker Fußabwehr entschärfen (42.).

Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischten dann ganz klar die Hausherren, was sich nur vier Minuten nach Wiederanpfiff auch auf der Anzeigetafel widerspiegelte. Lenny Pintor und Zulj spazierten per doppeltem Doppelpass gemütlich und ohne nennenswerte Gegenwehr durch die blau-weiße Abwehr, der Kapitän verwertete aus kurzer Distanz trocken zur 2:0-Führung. Blau-Weiß schüttelte den Schock aber schnell aus den Knochen und fand knapp sechs Minuten später die erste echte Torchance vor. Ronivaldo zielte mit dem Kopf aber zu ungenau. Die Gäste blieben dran und hätten in Minute 60 beinahe verkürzt. Noß setzte seinen Schlenzer aus rund 18 Metern aber hauchdünn an der linken Torstange vorbei.

LASK-Treffer zählte nicht

Vier Minuten später jubelten die LASK-Anhänger erneut, diesmal allerdings umsonst. Nach totaler Konfusion in der Blau-Weiß-Abwehr bugsierte Philipp Ziereis das Leder zwar in die Maschen, nach Video-Schiedsrichter verweigerte dem Treffer allerdings zurecht wegen Handspiels die Anerkennung. Die Heimischen blieben auch danach das deutlich aktivere Team, wirklich hochkarätige Möglichkeiten spielte sich das Team von Trainer Thomas Sageder dabei aber nicht heraus.

Bis in Minute 85. Der starke LASK-Kapitän steckte den Ball ideal auf den mittlerweile eingewechselten Marin Ljubicic durch, doch der Stürmer scheiterte an der starken Reaktion des Gäste-Schlussmanns. Danach spielte Schwarz-Weiß die Partie in souveräner Manier nach Hause und feierte neben dem Erfolg im Derby auch den ersten Saisonsieg.

Von Christian Baumberger