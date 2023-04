Der LASK kann dem Meisterrennen wieder Spannung verleihen

Zweimal 15 Zähler, zweimal zwölf Zähler — trotz der eingeführten Punkteteilung in der Fußball-Bundesliga enteilte RB Salzburg in den vergangenen Jahren der Konkurrenz am Ende mit gewaltigem Vorsprung.

Das könnte sich heuer ändern. Derzeit liegen die Bullen vier Punkte vor Sturm und acht vor dem LASK. Eine Überraschung der Athletiker im Spitzenspiel am Sonntag (14.30) bei den Bullen würde dem Meisterrennen wieder Spannung verleihen.

Trainer Dietmar Kühbauer interessieren diese Rechenspiele herzlich wenig: „Wir schauen wirklich ausschließlich auf uns und von Spiel zu Spiel.“

38 Spiele ungeschlagen

Dennoch ist der Hunger groß, nach 13 Pflichtspielen in Folge den Salzburgern endlich wieder drei Punkte abzuknöpfen und dem Liga-Krösus die erste Bundesliga-Heimniederlage nach 38 Partien zuzufügen.

„Man hat schon gesehen, dass sie auch in Salzburg etwas liegen lassen können“, verwies LASK-Mittelfeldmann Peter Michorl auf das 3:3 des Serienmeisters zuletzt gegen die Austria.

Auch im Herbst hatten die Linzer die Bullen beim 1:1 an den Rande einer Niederlage gebracht. „Unser Ziel ist es, am Sonntag etwas mitzunehmen“, sagte Kühbauer. Dafür brauche es aber eine Topleistung, hohe physische Präsenz und den Mut nach vorne zu spielen, erklärte der Burgenländer.

Personell müssen die Linzer neben den Langzeitverletzten auch auf Akos Kecskes sowie den gesperrten Außenverteidiger Filip Stojkovic verzichten. Er dürfte wohl von Marvin Potzmann ersetzt werden. Bei Thomas Goiginger bereitet nach wie vor die gegen Lustenau erlittene Knöchelverletzung Probleme.