Der LASK kommt in Schwung

Langsam, aber sicher nimmt der LASK Fahrt auf. Das zeigen nicht nur die Zahlen — in den letzten vier Pflichtspielen gelangen drei Siege und ein Remis — sondern auch die Leistungen, die sich nun Schritt für Schritt zum Besseren gewendet haben.

Lustenau-Trainer Markus Mader erkannte nach dem 0:2 am Sonntag in der Fußball-Bundesliga an: „Wir haben gesehen, dass wir gegen eine Topmannschaft in Österreich gespielt haben.“

Lesen Sie auch

Zuletzt kein Gegentor aus dem Spiel heraus

Speziell im Spiel gegen den Ball präsentierten sich die Linzer zuletzt deutlich stärker. Die Systemumstellung auf eine Dreierkette fruchtete, auch die Abläufe im Pressing funktionierten besser.

„Wir haben in den letzten vier Spielen kein Tor aus dem Spiel heraus erhalten. Man hat gesehen, dass wir gegen den Ball, wie wir gemeinsam verteidigen, Schritte gemacht haben“, sagte Trainer Thomas Sageder, den die Gegentreffer aus Standardsituationen etwas ärgerten. Zugleich verwies er auf die erfolgreichen ruhenden Bälle in der Offensive, wie beim Führungstor durch Philipp Ziereis gegen Lustenau. „Clemens Zulehner (Co-Trainer, Anm.) arbeitet da sehr intensiv, das freut mich brutal, weil es so einstudiert war.“

Mehr Treffer nötig

Mit der Ausbeute vor dem gegnerischen Tor ist er aber noch nicht ganz happy. „Da müssen wir zulegen, damit wir uns ein bisschen leichter tun, Spiele zu gewinnen.“ Dabei halfen zuletzt die Einwechselspieler, unter anderem Youngster Elias Havel, der stets für viel frischen Wind sorgte. Der 20-jährige Angreifer nimmt die Jokerrolle vorbildlich an: „Ich bin neu, jung, muss mich beweisen, mir immer mehr Spielminuten erarbeiten.“

Das gilt auch für arrivierte Profis wie Thomas Goiginger oder Peter Michorl. Ersterer kehrte ins Aufgebot zurück und traf zum 2:0.

Harter Konkurrenzkampf

„Ich will einfach jedes Training Gas geben, das ist mein Anspruch an mich selbst“, betonte der 30-Jährige. Michorl kam zuletzt bei den Amateuren zum Einsatz, steuerte einen Treffer bei. Dass es mit ihm eine Vereinsikone trifft, ist zwar hart, angesichts des Leistungsprinzips und des großen Kaders aber eine legitime Trainerentscheidung. Für Michorl spricht, dass er sich nicht zu schade war, in der zweiten Mannschaft zu spielen. Auch er wird die Möglichkeit bekommen, sich wieder ins Team zu kämpfen. Undiszipliniertheiten oder ein schlechtes Verhältnis wies Sageder scharf zurück: „Hier stelle ich mich ganz klar vor meine Spieler“, sagte der seit heute 40-Jährige, der Michorl beim Feiern nach Schlusspfiff kurz umarmt hatte.

Von Christoph Gaigg