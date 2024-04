Der Linzer 3-Brückenlauf war wieder ein großes Lauffest

Großartige Stimmung herrschte am Sonntag in Linz bei der 35. Auflage des Linzer 3-Brückenlaufes präsentiert von der Sparkasse Oberösterreich. „

„Es war herrlich, die Teilnehmer jeden Alters gemeinsam auf der über sechs Kilometer langen Strecke entlang der Donau zu sehen“, zeigten sich die Veranstalter, Wolfgang Pfeiffer (Geschäftsführer KULTUR HOF) und Stefan Leitner (ALOHA SPORT) mehr als zufrieden.

Lesen Sie auch

Der Sieg ging in 21:51 Minuten an Samuel Leitner und Dibo Ali von „die Fitmacher“. Bei den Damen siegte Simone Wögerbauer in 26:46 Minuten.

Darüber hinaus gab es den Firmen- und Vereinscup, den Schülercup sowie eine Walking- und Lehrlingswertung, zur teilnehmerstärksten Institution (Firma oder Verein) avancierte die voestalpine, die teilnehmerstärkste Schule war die Linzer VS 2 Bisenfeld.

Erstmals fand der Traditionslauf an einem Sonntagvormittag statt. Neu war außerdem der Start- und Zielbereich, der sich als wahrer Hot Spot entpuppte. So war die Stimmung beim Hofmann-Personal-Stadion unter den Läuferinnen und Läufern groß.

Auch das Altersspektrum konnte sich definitiv sehen lassen, denn zwischen dem ältesten Teilnehmer (Herr Gottfried Hoser, 84 Jahre), der in einer sensationellen Zeit von 44:23 Minuten finishte und dem Jüngsten Teilnehmer ( 6 Jahre) liegen nicht weniger als 78 Jahre!

„Genau das macht den Charme und das Erlebnis unseres 3-Brückenlaufes aus. Dafür hat sich der organisatorische Aufwand definitiv ausgezahlt!“, freut sich mit Michael Rosenmayr der Obmann von KULTUR HOF.

Auch heuer wieder mit dabei war Vizebürgermeister Martin Hajart, der bei der anschließenden Siegerehrung den Sportlerinnen und Sportlern die Preise überreichte.

„Der 3 Brückenlauf ist jedes Jahr ein tolles Event für die ganze Familie und mein absoluter Lieblingslauf. Eine wunderbare Strecke über die drei Linzer Brücken, alles von KULTUR HOF und ALOHA SPORT toll organisiert!“ zeigte sich Hajart begeistert.

Alle Ergebnisse und Fotos finden sie unter www.3-brueckenlauf.at