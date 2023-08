Der Präsident kommt zu Besuch

Am Donnerstag herrscht in der Marktgemeinde Natternbach wieder einmal der Ausnahmezustand. Grund dafür ist — wie so oft — der ortsansässige Fanklub des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München. Diesmal wird aber nicht einer Fanfahrt ins Stadion oder einem Europacup-Spiel entgegengefiebert, sondern ganz hohem Besuch.

Versprechen eingehalten

Bayern-Präsident Herbert Hainer höchstselbst besucht den rund 2300 Mitglieder starken Fanklub im Hausruckviertel und stellt sich den Fragen der neugierigen Anhänger.

„Beim Besuch des Oberbank Sport-Talks in Linz im Juni hat uns der Präsident versprochen, dass er uns einmal besuchen kommt, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Jetzt löst er es ein“, erzählte der stolze Obmann Johannes Obernhumer.

200 Mitglieder haben sich für den Besuch im Ikuna Naturerlebnispark angekündigt. Dabei darf sich der Präsident neben einem Geschenkskorb mit regionalen Spezialitäten auch auf eine ganz besondere Ehre freuen. „Wir ernennen Herbert Hainer selbstverständlich zum Ehrenmitglied in unserem Fanklub“, verriet Obernhumer.

Von Christian Baumberger