Der Rieder Knoten soll platzen

Wenn das kein gutes Omen im Abstiegskampf ist: Mit Lustenau hat die SV Guntamtic Ried nun ein Doppel (Heimspiel heute/17 Uhr) gegen eine Mannschaft vor der Brust, gegen die das Team heuer noch nicht verloren hat. Das gelang den Innviertler Kickern sonst nur im Duell mit dem LASK (2x 1:1). Gegen die Vorarlberger ist man sogar noch ohne Gegentor (1:0, 0:0).

Einen „staubigen“ Sieg wie im Juli in der josko Arena würde Trainer Maximilian Senft wohl auch diesmal mit Handkuss nehmen — dennoch hofft er, dass der Tor-Knoten beim Schlusslicht der Bundesliga endlich platzt. Nur sieben von 19 Liga-Treffern gelangen aus dem Spiel heraus. „Unsere Offensivspieler bekommen jede Woche Zeit für Extra-Schichten, die sie auch nutzen“, erzählte der 33-Jährige. Und Stürmer Seifedin Chabbi ergänzte: „Wir arbeiten sehr, sehr hart daran. Der Knoten wird platzen, und wenn er platzt, dann so richtig.“

Lesen Sie auch

Zusatz-Motivation durch Vertragsverlängerung

Passiert dies nicht, sind Standardsituationen umso wichtiger. Diesen wird pro Woche ein Trainingstag gewidmet, allerdings zittert Senft um den angeschlagenen Philipp Pomer, der die letzten beiden Ried-Treffer per Eckball vorbereitet hatte. Dafür steht Kapitän Marcel Ziegl diesmal endlich fix im Kader.

Dass just in dieser heiklen Phase mit Guntamatic der Haupt- und Namenssponsor seinen Vertrag unabhängig von der Liga verlängerte, ist ein starkes Zeichen. „Das tut richtig gut“, betonte Geschäftsführer Rainer Wöllinger. „Es zeigt die Geschlossenheit auf und neben dem Feld.“ Dazu zählen auch die lautstarken Fans, die heute erneut den Unterschied ausmachen sollen. Online und an der Tageskassa sind noch Stehplatz-Tickets zum Sonderpreis von fünf Euro erhältlich.