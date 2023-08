Seit Jahresbeginn fungiert Christoph Peschek als Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Blau-Weiß Linz. Davor war der 39-Jährige insgesamt neun Jahre für Rapid Wien aktiv. Zuerst als Vizepräsident, später als wirtschaftlicher Geschäftsführer. Am Sonntag kommt es zum ersten Wiedersehen in neuer Funktion.

VOLKSBLATT: Vor ziemlich genau einem Jahr sind Sie als Geschäftsführer Wirtschaft bei Rapid zurückgetreten. Vorangegangen war dem ein Europacup-Aus gegen den schweizer Zweitligisten Vaduz, das massive Fanproteste zur Folge hatte. Wie sieht heute, nach all diesen Vorfällen, Ihre emotionale Bindung zu Rapid aus?

Peschek: Der SK Rapid hat mich seit meiner Kindheit geprägt und ist ein Bestandteil meines Lebens. Dem Klub wünsche ich natürlich immer alles Gute. Allerdings bin ich jetzt für Blau-Weiß Linz tätig. Eine spannende Aufgabe, die ich sehr gerne erfülle. Natürlich möchte ich mit dem Klub so erfolgreich wie möglich sein. Und das natürlich auch gerne am Sonntag gegen Rapid.

„Bin vom Kader überzeugt“

Sie wurden damals als wirtschaftlicher Boss zum Teil für den sportlichen Misserfolg verantwortlich gemacht. Können Sie sich das heute, mit etwas Abstand, schon erklären?

Ich bin ein Typ, der nach vorne schaut. Das Kapitel ist für mich geschlossen. Wir haben vieles bewegt und der Abschied war emotional. Zurückblickend überwiegt aber sicher das Positive.

Wenn man einem Verein so lange so eng verbunden war, wie leicht oder schwer fällt es einem, sich auf einen neuen Klub wie jetzt Blau-Weiß Linz einzulassen?

Es gab davor schon andere Anfragen, beispielsweise aus dem Ausland. Auch in der Privatwirtschaft hatte ich Optionen. Vor einer Entscheidung habe ich für mich aber drei Parameter definiert. Erstens, wollte ich bei der neuen Aufgabe gestalten und Dinge bewegen. Zweitens, war es mir wichtig, nicht zu weit von meinen Kindern getrennt zu sein. Und drittens wollte ich mich voll mit der Aufgabe identifizieren. Das ist nun absolut der Fall. Dazu gibt es auch keine Fan-Rivalität zwischen Blau-Weiß und Rapid. Ein Engagement bei Austria Wien wäre sich aber nicht ausgegangen.

Blau-Weiß ist nun in der Bundesliga angekommen und hat drei Spiele absolviert. Das neue Stadion ist eröffnet und eingeweiht. Wo steht der Klub ihn Ihren Augen aktuell?

Klar ist, wir müssen uns noch in die Liga rein arbeiten. Die sportliche Situation muss man realistisch sehen. Wir wissen, dass wir noch Potenzial haben und Dinge verbessern müssen. Nach dem Derby warten nun Rapid und Sturm Graz. Diese Klubs verfügen im Vergleich zu uns wahrscheinlich über das vier- bis fünffache an Budget. Aber im Fußball gibt’s immer eine Chance und so gehen wir auch in die Spiele.

Zuletzt wurden immer mehr Stimmen laut, dass es dem Kader an Qualität fehlt. Wie sehen Sie das?

In der Mannschaft fand ein gewisser Umbruch statt. Wir haben viele neue Spieler. Da dauert es in vielerlei Hinsicht einfach etwas, bis die auch richtig ankommen. Das nach nur drei Runden zu beurteilen, ist aus meiner Sicht zu früh.

Trainer Gerald Scheiblehner betonte zuletzt, er sei mit dem Kader absolut zufrieden. Sollte sich trotzdem noch etwas ergeben, hätte man die Mittel, um noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden?

Derartige Ankündigungen sind immer schwierig. Die Dynamik im Fußball kann sowohl auf der Erlös-, als auch auf der Aufwandsseite sehr rasch gehen. Dazu bin auch ich vom Kader überzeugt. Dazu muss man bedenken, dass einige Neuzugänge wegen Verletzungen oder Trainingsrückstand noch keine Einsatzminute hatten.

„Wollen nahbarer Klub sein“

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Klub in naher Zukunft abseits des sportlichen?

Wir wollen und müssen den Klub in allen Bereichen weiterentwickeln. Speziell im Bereich der Mitglieder wollen wir uns noch stärken. Dazu wollen wir viel mit Volksschulen, Kindern und Jugendlichen arbeiten, um sie für Blau-Weiß Linz zu gewinnen. Wir wollen ein nahbarer, bodenständiger Klub sein.

Abschließend noch einmal kurz zum Thema Rapid. Mit vielen der aktuell handelnden Personen haben Sie ja noch zusammengearbeitet. Gibt es jemanden, auf den Sie sich ganz besonders freuen?

Da jemanden namentlich rauszuheben wäre ungerecht den anderen gegenüber. Ich bin mit vielen Personen freundschaftlich verbunden. Da freut man sich natürlich immer auf ein Wiedersehen. Für 90 Minuten wird die Freundschaft aber ruhen.

Mit Blau-Weiß-Geschäftsführer CHRISTOPH PESCHEK sprach Christian Baumberger