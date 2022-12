Der Spielfilm eines Fußballfests

Wer auf ein taktisches Abtasten im WM-Finale gewartet hat, wird enttäuscht.

Die erste Viertelstunde gehört ganz klar Argentinien, bis auf einen zu zentralen Schuss von Mac Allister muss Frankreich-Keeper Lloris aber nicht eingreifen.

Zwei Minuten nach der ersten gefährlichen Frankreich-Flanke düpiert Di Maria Gegenspieler Dembele, der den Dribbelkünstler im Strafraum ungeschickt zu Fall bringt.

Messi verlädt Lloris und verwertet den fälligen Elfmeter souverän rechts unten. Der Superstar sorgt damit in Katar zum fünften Mal für die 1:0-Führung der „Albiceleste“ (23.).

Dann folgt „Fußball auf der Playstation“ (O-Ton ARD-Experte Broich). Molina erobert den Ball in der eigenen Hälfte nach vier Stationen schließt Di Maria den Konter perfekt ab (36.) — dem in den letzten Spielen geschonten Torschützen (angeschlagen) laufen Tränen übers Gesicht.

Frankreichs Teamchef Deschamps reagiert, Giroud und Dembele müssen vier Minuten vor dem Pausenpfiff vom Feld, Thuram und Kolo Muani kommen.

Kein einziger Torschuss in Hälfte eins — Frankreich ist weit weg von der Form des bisherigen Turniers und trottet mit hängenden Köpfen in die Kabine.

Argentinien kontrolliert zu Beginn der zweiten Halbzeit das Spiel, in Minute 59 prüft Alvarez Torhüter Lloris aus spitzem Winkel.

Nach gut einer Stunde ist der Arbeitstag des überragenden Di Maria beendet, der 34-Jährige verlässt unter tosendem Applaus den Rasen. Für ihn kommt Acuna (64.).

Frankreichs Superstar Mbappe tritt erstmals in Erscheinung, hämmert den Ball von der Strafraumgrenze doch ein Stück über das Tor (70.). Aber „Les Blues“ übernehmen langsam, aber sicher das Kommando.

Die Spannung ist zurück: Erster Fehler in der Defensive der Argentinier, Kolo Muani enteilt Otamendi, kann ihn nur unfair stoppen. Mbappe trifft per Elfmeter als vierter Spieler in zwei WM-Endspielen (80.).

Nicht einmal zwei Minuten später beginnt das Match von vorne. Den ersten perfekten Angriff schließt Mbappe nach Doppelpass mit Thuram volley zum Ausgleich ab — siebtes WM-Tor.

Schiedsrichter Marciniak gibt Schwalbe und gelbe Karte für Rabiot statt zweitem Strafstoß für Frankreich (86.). In der vierten Minute der Nachspielzeit scheitert dieser an Keeper Martinez.

Auf der Gegenseite entschärft Lloris eine Messi- Granate (90.+7), danach geht es in die Verlängerung.

Frankreich klar am Drücker und frischer, bei Argentinien schwinden die Kräfte.

Aus dem Nichts die Doppelchance für Martinez: Aber erst blockt Varane seinen Schuss in letzter Sekunde, dann vergibt er alleine vor Lloris (115.).

MESSI!!! Zweite Luft bei Argentinien (109.), tolle Kombination, und Messi trifft per Abstauber nach Martinez-Schuss.

MBAPPE!!! Nach einem Handspiel von Montiel bleibt der 23-Jährige vom Punkt erneut cool — 3:3 (118.), achter Treffer in Katar und Torjägerkrone fix.

Elf Sekunden vor dem Ablauf der Verlängerung hält Emiliano Martinez spektakulär per Fuß gegen Kolo Muani, im Ggenzug setzt Lautaro Martinez den Ball per Kopf neben das Tor.

Die Entscheidung muss im Elfmeterschießen fallen.

Mbappe und Messi bleiben als erste Schützen ihrer Teams erneut cool.

Coman scheitert danach an Martinez, Teamkollege Tchouameni schießt vorbei. Ausgerechnet Pechvogel Montiel macht Argentinien zum Weltmeister.

Um exakt 20.54 Ortszeit erfüllt sich — spät aber doch — Messis Traum vom Titel, und das Lebenswerk des 35-Jährigen ist perfekt.t.h.