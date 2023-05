Der Teamgeist als großer Joker

Österreichs Eishockeyteam peilt bei WM in Finnland den Klassenerhalt an

Am Mittwoch erfolgte der Transfer von Helsinki nach Tampere, wo am Nachmittag auch die erste Trainingseinheit in Finnland auf dem Programm stand und die Mission Klassenerhalt für Österreichs Eishockey Nationalteam bei der Weltmeisterschaft endgültig begann.

Mit der bisherigen Vorbereitung zeigte sich Teamchef Roger Bader zufrieden. Fünf Teamcamps und insgesamt neun Testspiele hat man von 2. April weg absolviert.

„Es ist alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben“, betonte der Schweizer, der erstmals bei einer A-WM auf die Dienste von NHL-Crack Marco Rossi zurückgreifen kann.

„Die Vorfreude ist groß“

Der Vorarlberger, der in der aktuellen Saison seinen ersten Scorerpunkt in der Nordamerikanischen Topliga verbuchen konnte, ist vom Klassenerhalt überzeugt, neben der spielerischen Klasse sieht der 21-Jährige vor allem den Teamgeist als großen Joker.

„Die Gruppe hält extrem gut zusammen, jeder versteht sich mit jedem“, verriet Rossi im VOLKSBLATT-Gespräch.

Besondere Bedeutung misst der bei Minnesota unter Vertrag stehende Center dem Auftaktspiel gegen Frankreich, einem Gegner auf Augenhöhe, am Samstag bei.

„Das ist gleich zu Beginn eine super Chance, anzuschreiben. Ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird“, erklärte der Angreifer. Nachsatz: „Wir wissen was in uns steckt und werden unser Land mit allem was wir haben würdig vertreten. Die Vorfreude ist groß“, betonte Rossi.

Von Christin Baumberger