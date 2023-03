„Der Treffer war eine Bestätigung“

Matthias Gragger steht vor dem Heimspiel am Sonntag (17) gegen den WAC sinnbildlich für das neue Selbstvertrauen der SV Guntamatic Ried. Im letzten Duell mit den Wolfsbergern im Oktober fabrizierte der 21-Jährige ein unglückliches Eigentor von hinter der Mittellinie, nun läuft der Verteidiger erstmals als „echter“ Bundesliga-Torschütze ein. „Der Treffer bedeutet mir sehr viel, freut mich für die Mannschaft und ist eine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin“, meinte Gragger über seinen Premierentreffer beim wichtigen 2:1-Sieg in Altach letzte Woche.

Zeit zur Verarbeitung

Auf den „einzigartigen“ — wenn auch fürs Ergebnis (2:1) zum Glück unbedeutenden — Schuss ins eigene Gehäuse wird er immer noch manchmal angesprochen. „Mittlerweile kann ich darüber lachen.“ Er habe allerdings eine Weile gebraucht, es zu verarbeiten, vor allem weil es auch medial ausgeschlachtet worden war — das Video ging im Internet rund um den Erdball viral.

Doch das ist längst Schnee von gestern, liegt der volle Fokus auf dem Kampf um den Klassenerhalt. „Wir möchten natürlich gewinnen. Das Spiel gegen den WAC ist genauso wichtig wie das gegen Altach“, betonte Gragger. Durch einen Sieg würden die Innviertler mit den Kärntnern gleichziehen und bei einer Pleite von Altach in Salzburg nach der Punkteteilung mit zwei Zählern Vorsprung auf das Schusslicht in die Quali-Runde gehen. Diese startet nach der Länderspielpause am 1. April.

Von Tobias Hörtenhuber