Der „Verstappen auf zwei Rädern“ steigt bei KTM auf

Motorrad-Talent Collin Veijer (19) wird nach zwei Moto3-Jahren in die Moto2 aufsteigen und nächstes Jahr für das KTM-Nachwuchsteam von Aki Ajo in der Moto2 fahren. Das gab KTM am Dienstag bekannt.

Der Niederländer ist in seinem erst zweiten Jahr in der Moto3-Klasse derzeit WM-Vierter. Seit seinem Debüt Anfang 2023 hat der „Verstappen auf zwei Rädern“, wie er in den Niederlanden mitunter bereits genannt wird, zwei Siege errungen und stand sieben Mal auf dem Podium.

„Ich bin superglücklich, dass ich bei Aki und dem Red Bull KTM Ajo Team in der Moto2 unterschrieben habe“, sagte Veijer, der dem KTM-Nachwuchsprogramm entstammt, laut einer Aussendung.

Die aktuelle Saison wird er noch in der Moto3 für das IntactGP-Team zu Ende fahren. Am Wochenende gastiert die Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Red Bull-Ring in Spielberg in der Steiermark.