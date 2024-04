Der VfB will Bayern überholen, der BVB die Serie von Bayer beenden

Bayer Leverkusen hat dem FC Bayern in der deutschen Bundesliga den Rang abgelaufen, der VfB Stuttgart steht ebenfalls vor der Krönung einer starken Saison.

Die Schwaben sind auf dem besten Weg in die Champions League, die zuletzt 2009 erreicht wurde. Punktegleich mit Bayern München und sieben Zähler vor dem Fünften Borussia Dortmund liegt Stuttgart bei nur fünf ausstehenden Runden in der Tabelle auf Rang drei. Am Sonntag soll in Bremen der nächste Schritt in Richtung Königsklasse getan werden.

Lesen Sie auch

Der VfB könnte den sechsten Auswärtssieg hintereinander einfahren. Außerdem würden Torjäger Serhou Guirassy (25 Saisontore) und Co. mit dem 21. Saisonsieg eine weitere Bestmarke des Vereins einstellen. Trainer Sebastian Hoeneß erwartete aber einen Gegner, der den Stuttgartern alles abverlangen wird. Dabei haben die Werderaner seit sieben Pflichtspielen nicht mehr gewonnen und fünf davon verloren.

„Ich finde Bremen deutlich besser als es gerade wirkt“, sagte Hoeneß. „Das ist eine schwer zu bespielende Mannschaft. Dort kann richtig Energie entstehen, wenn die Fans die Mannschaft tragen. Da müssen wir alles dafür tun, dass das nicht passiert.“

Bei den Bremern kehrt der zuletzt gesperrte Marco Friedl zurück. Der Tiroler wurde während seiner Spielpause Vater eines Buben. Sportlich sah Friedl die Mannschaft gefordert. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist auf fünf Punkte geschmolzen. „Die Alarmglocken sind an und die Sinne geschärft. Es muss uns bewusst sein, dass mit einem Spieltag die Situation eine ganz andere sein kann. Sowohl nach oben als auch nach unten“, meinte der Abwehrchef.

Leipzig lauert

Hinter Bayern und den Stuttgartern peilt RB Leipzig am Samstag ohne den gesperrten Cheftrainer Marco Rose einen Sieg in Heidenheim an. Seine Assistenten Marco Kurth und Alexander Zickler übernehmen die Aufgabe am Spielfeldrand.

Dortmund mit dem formstarken Marcel Sabitzer hat am Sonntag Bayer Leverkusen zu Gast. Die Werkself will beim Champions-League-Halbfinalisten auch im 45. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen bleiben. Die Rekordserie soll bis zum Saisonende halten.

„Das ist unser Ziel jetzt. Wir haben noch fünf Spiele und können noch historischer werden“, sagte Trainer Xabi Alonso mit Blick auf die verbleibenden Partien in der Bundesliga. Einen Schlendrian bei seiner Mannschaft nach dem vorzeitig fixierten Meistertitel will der Spanier unbedingt verhindern.