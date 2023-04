Der Weg zur WM führt über Skipiste

9,6 Kilometer mit rund 900 Höhenmetern warten am Sonntag auf die heimische Berglauf-Elite bei den Staatsmeisterschaften in Itter. „Die Strecke ist extrem unrhythmisch, zwei Mal ist auch eine Skipiste dabei“, erklärte Martin Enzenberger, der aufgrund seiner letzten Straßen-Ergebnisse sowie seiner aktuellen Form optimistisch in den Wettkampf in Tirol geht.

Im Vorjahr Vierter, peilt der Eferdinger Läufer von der Zehnkampf-Union erneut eine Platzierung unter den besten Sechs an. „An einem normalen Tag sind die ersten beiden Ränge vergeben und dann ist es schwer einzuschätzen“, spricht Enzenberger die klare Favoritenrolle von Titelverteidiger Manuel Innerhofer sowie Zwillingsbruder und Crosslauf-Staatsmeister Hans-Peter (LC Oberpinzgau) an.

Die Titelkämpfe entscheiden auch über einen Start bei der WM von 6. bis 10. Juni in Innsbruck-Stubai. So nützt der Österreichische Leichtathletik-Verband (ÖLV) die Staatsmeisterschaften zur Sichtung für die Nominierung.

Da es jedoch insgesamt vier WM-Bewerbe gibt, wird es etwas unübersichtlich. „Wenn ich mein Potenzial abrufen kann und mit einem ähnlichen Ergebnis wie im Vorjahr, ist es realistisch, dass ich bei der WM dabei bin“, meinte Enzenberger.

Von Daniel Gruber