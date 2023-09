Deutschland und Kanada im WM-Halbfinale

Die deutschen Basketballer haben das erste WM-Halbfinale seit 21 Jahren erreicht und sind dem erklärten Ziel Medaille ganz nah. Deutschland besiegte am Mittwoch in Manila Außenseiter Lettland mit 81:79 und trifft nun in der Vorschlussrunde auf Topfavorit USA. Im zweiten Semifinale stehen sich Serbien und Kanada gegenüber. Nachdem Serbien schon am Dienstag den Aufstieg geschafft hatte, setzten sich die Nordamerikaner gegen Slowenien mit 100:89 durch.

Als einziges ungeschlagenes Team dieser WM wird Deutschland am Freitag (14.40 Uhr) den Olympiasieger fordern und um den ersten WM-Finaleinzug kämpfen. Gegen die Letten, die zuvor Weltmeister Spanien und Vize-Europameister Frankreich ausgeschaltet hatten, hatten Kapitän Dennis Schröder und Co. vor 7.584 Zuschauern sehr viel Mühe. Neben Rückkehrer Franz Wagner (16 Punkte) überzeugten auch dessen Bruder Moritz (12) und Dreier-Spezialist Andreas Obst (13).

Lesen Sie auch

Kanada komplettierte mit dem Erfolg gegen die von Starspieler Luka Doncic angeführten Slowenen das WM-Halbfinale, NBA-Profi Shai Gilgeous-Alexander ragte in der Partie mit zahlreichen Führungswechseln mit 31 Zählern heraus. Am Freitag (10.45 Uhr) geht es gegen Serbien. Durch das Ausscheiden der Slowenen schaffte Deutschland auch vorzeitig die Qualifikation für die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Paris.