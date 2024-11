Deutschland und Niederlande mit B-Teams nur 1:1

Drei Tage nach der Sieben-Tore-Gala gegen Bosnien-Herzegowina hat es für Deutschlands B-Elf nur zu einem Remis gereicht. Das DFB-Team verspielte am Dienstag in Ungarn beim 1:1 (0:0) in der Nachspielzeit den Sieg. Die Niederlande, die die komplette Start-Elf getauscht hat, musste sich bei Bosnien-Herzegowina ebenfalls mit einem 1:1 (1:0) begnügen. In der Liga B sicherten sich Tschechien und Wales den Gruppensieg und damit die letzten direkten Aufstiegsplätze in die Liga A.

Deutschlands Teamchef Julian Nagelsmann nahm gleich neun Wechsel vor, in der Puskas-Arena in Budapest verblieben nur Kapitän Joshua Kimmich und Robert Andrich in der Anfangsformation. Felix Nmecha (76.) sorgte mit seinem ersten Länderspieltreffer für die Führung, Dominik Szoboszlai verwandelte einen von Robin Koch verursachten Handelfmeter weit in der Nachspielzeit zum Ausgleich (99.).

Der Bundestrainer gewann nach einem zähen Spiel aber immerhin viele Erkenntnisse. Offensichtlich war: Ohne die nach 60 Minuten dann doch kollektiv eingewechselte Zauberreihe mit Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz läuft der große Angriffswirbel nicht einmal ansatzweise so wie beim 7:0.

Gleich mit elf Neuen im Vergleich zur Samstag-Partie trat die Niederlande in Zenica an. Die Führung des Oranje-Teams durch Brian Brobbey (24.) glich Ermedin Demirovic (67.) für die Heimischen aus. Die Niederlande waren so wie Deutschland aber schon vor dem Spiel als Aufsteiger ins Viertelfinale im März festgestanden.

Tschechien sicherte sich im Heimspiel gegen Georgien mit einem 2:1 (2:0) dank früher Treffer von Pavel Sulc (3.) und Adam Hlozek (24.) den Sieg in der Gruppe B1. Die Ukraine gewann in Tirana gegen Albanien dank schneller Treffer von Oleksandr Zinchenko (5.) und Roman Yaremchuk (10.) mit 2:1 (2:0) und holte sich als Gruppenzweiter den Platz im Play-off im März.

In der Gruppe B4 schaffte Wales noch den Aufstieg. Die Waliser besiegten in Cardiff Island mit 4:1 (2:1) und verdrängten noch die Türkei von der Spitze. Die Türken fielen durch eine 1:3 (1:2)-Niederlage in Montenegro auf Platz zwei zurück und kämpfen im Play-off um einen Platz in der A-Liga.

Aufsteiger Schweden schloss die Gruppe C1 mit einem 6:0-(3:0)-Kantersieg gegen Aserbaidschan ab, Viktor Gyökeres steuerte vier Tore bei.