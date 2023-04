Die bemerkenswerte IOC-Logik

Das Internationale Olympische Komitee (IOC), unter Präsident Thomas Bach scheint sehr resistent gegen Kritik in Bezug auf Entscheidungen zu Sport-Themen, die das Land von Oberhaupt Wladimir Putin betreffen und aktuell werden Erinnerungen an 2016 wach.

Vor sieben Jahren wurde das Staatsdoping in Russland durch den McLaren-Report aufgedeckt, die „strenge Einzelfallprüfung“ des IOC führte dazu, dass bei den Winterspielen 2018 168 russische Athleten starteten, bei den Tokio-Spielen 2021 waren es sogar 329.

Lesen Sie auch

„Vertrauen sehr gering“

Auch vier Monate nach dem formellen Ende der Sperre wurde die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA noch immer nicht von der WADA als regelkonform eingestuft. „Ich muss sagen, das Vertrauen in die Unabhängigkeit des russischen Anti-Doping-Systems ist weiterhin sehr gering“, gestand Witold Banka, Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur.

Der russische Doping-Sumpf geriet jedoch in den Hintergrund, steht seit über einem Jahr der Angriffskrieg in der Ukraine im Fokus. „Wenn ich jetzt in einen Wettkampf gehe und noch anfange, Bedenken über Doping mit reinzunehmen, zusätzlich zu der ganzen politischen Situation — ich glaube, irgendwann wird man dann einfach komplett bescheuert“, offenbarte die deutsche Fechterin Lea Krüger gegenüber der ARD, wie belastend die Situation für die Athleten ist.

Durch die IOC-Empfehlung an die Fachverbände, russische und belarussische Sportler wieder mitmachen zu lassen, erhielt die Thematik neuen Zündstoff — inklusive der biegsam formulierten Kriterien für die Wiederaufnahme in die Sportwelt:

„Unabhängiges“ Gremium: Sportler die den Krieg aktiv unterstützen, bleiben ausgeschlossen. Doch wer überprüft, welche Wortmeldungen und Taten darunter fallen? Laut IOC sollen die Fachverbände — manche mit traditionell großem russischen Einfluss — dafür ein „unabhängiges“ Gremium für einheitliche Kriterien bilden.

Soldat ist nicht gleich Soldat: Zusätzlich sollen jene Athleten ausgeschlossen bleiben, die „contracted to the military“ seien. Diese Wortwahl lässt ein großes Schlupfloch offen, denn die russische Armee (laut offiziellen Angaben rund 1,15 Mio. Soldaten) ist zweigeteilt. Einerseits gibt es Hunderttausende Vertragssoldaten („kontraktniki“), diese machen jedoch nicht einmal die Hälfte aus. Der größere Teil sind Wehrpflichtige — für diese Gruppe wurde kürzlich das Höchstalter von 27 auf 30 angehoben und in der Regel fallen Sportler darunter.

Finanzieller Unterschlupf

Rund 700 Mitglieder aus nahezu allen olympischen Sportarten finden unter dem Dach beim Armeesportklub ZSKA Moskau — in Tokio gingen 45 der 71 russischen Medaillen auf ihre Kappe — finanziellen Unterschlupf.

Zusätzlich gibt es noch zwei Militär-Gruppen, nämlich die zivilen Mitarbeiter (ca. 800.000) und die rund zwei Mio. Reservisten.

Auf „SZ“-Nachfrage, welche Gruppen nun unter die Formulierung fallen, wich ein IOC-Sprecher aus und verwies auf die Fachverbände und das „unabhängige“ Gremium.

Fazit: Die bemerkenswerte IOC-Logik ist also einen Kriterienkatalog zu beschließen, doch was die Kriterien bedeuten, soll erst noch „unabhängig“ interpretiert werden.

Analyse von Daniel Gruber