Die Faustball-WM übersiedelt in die Halle

Die Faustball-WM im deutschen Mannheim geht in die entscheidende Phase und zieht dafür — wie berichtet — in die Halle um. Genauer gesagt in die SAP-Arena, wo normal Handballer und Eishockey-Cracks das Sagen haben.

Der Rasen dafür wurde erst am Donnerstag abgeschält und in 250 Rollen (mehr als 2300 m²) in die Halle gebracht. Rund zehn Stunden später war das WM-Grün verlegt.

Lesen Sie auch

Am Freitag um 14 Uhr betreten die USA und Namibia im Spiel um Platz neun als Erste das Neuland. Österreich spielt vor erwarteten 10.000 Besuchern zur Primetime um 20.15 (live ORF Sport+) gegen die Schweiz um den Einzug ins Finale. Die Vorfreude ist groß: „Die SAP-Arena hebt Faustball auf ein neues Level“, betonte Abwehrspieler Elias Walchshofer.

Der Endspiel-Gegner wird im Duell zwischen Titelverteidiger Deutschland und Brasilien ermittelt.