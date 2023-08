Die Jagd nach 18 Millionen startet

Am Sonntag ist großer Zahltag für einen der Golf-Stars. Beim Finale der FedExCup-Serie ab Donnerstag (live Sky) in Atlanta warten auf den Sieger 18 Millionen US-Dollar (16,5 Mio. Euro).

Erste Anwärter auf den riesigen Bonus sind Scottie Scheffler, Viktor Hovland, Vorjahressieger Rory McIlroy und Jon Rahm. Zum Ausklang der US-PGA-Tour ist auch Sepp Straka dabei, der die Qualifikation für das elitäre 30-Mann-Feld erneut geschafft hat.

Durch eine Punktlandung ist Straka wie im Vorjahr beim Showdown der besten 30 auf der Amerika-Tour dabei. Rang 37 in Illinois reichte gerade noch, um im Gesamtranking den letzten Startplatz für das mit 75 Mio. Dollar dotierte Finale abzusichern.

„Knappe Sache, aber nun bin ich wirklich erleichtert, ein zweites Mal beim Tour Championship dabei zu sein“, schrieb Straka auf Instagram. Vor einem Jahr wurde er auf dem Par-70-Kurs im East Lake Golf Club Siebenter und damit im FedEx-Cup zweitbester Europäer. Der Weg nach vorne ist dieses Mal etwas weiter, auch in diesem Jahr werden beim Turnier ohne Cut wieder die erreichten bisherigen Punkte in Schläge umgerechnet.

Als geteilter 26. und gemeinsam mit US-Superstar Jordan Spieth wird der Wiener am Donnerstag (17.26) im ersten Flight bei Even Par eröffnen. Topfavorit auf den „big deal“ in Atlanta ist der Weltranglisten-Erste Scheffler, der mit einer -10 (und damit 10 Schlägen Vorsprung auf Straka) wie 2022 aus der Pole Position startet. Im Vorjahr musste der 27-jährige US-Star dem dreifachen FedExCup-Sieger McIlroy (Start bei -7) den Vortritt lassen.