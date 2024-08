TopTalent Jakob Höglinger hat die Kurzstrecken im Fokus

„Ich will noch lange im Leistungssport bleiben, ein EM-Start ist das nächste große Ziel. Wenn ich das erreicht habe, setze ich mir ein neues.“ Jakob Höglinger will das Wort Olympia (noch) nicht in den Mund nehmen, am European Youth Olympic Festival hat der Österreichische Juniorenmeister (50 m Freistil) freilich schon teilgenommen und dabei mit der Staffel (4 x 100 Lagen) den starken neunten Rang belegt.

Die sportliche Laufbahn von Jakob hatte einst in einem Schwimmkurs seinen Ursprung. „Dann bin ich bei Kinderwettkämpfen mitgeschwommen, später im Verein in die Leistungsgruppe gekommen und seit vier Jahren betreibe ich das Schwimmen wirklich intensiv“, schildert der 18-Jährige, der rund 20 Stunden in der Woche trainiert.

Langweilig wird ihm dabei trotzdem nicht: „Wenn man sich auf die Technik konzentriert oder darauf, eine durchschnittliche Längenzeit zu schwimmen, vergeht auch ein hartes Training meist schnell.“

Und im Wettkampf mag es Höglinger sowieso kurz und knackig, seine Lieblingsdisziplinen sind Kraul und Delfin auf der Kurzstrecke. „Auf die will ich mich auch konzentrieren, ein Brust- oder Rückenschwimmer werde ich nicht mehr“, grinst er.

Was ihm am Schwimmen besonders gefällt? „Es ist einfach ein cooler Sport. Den Spaß und die Freude, die ich dabei habe, will ich auch weitergeben“, so Höglinger, der vor Starts ein besonderes Ritual pflegt: „Ein gleicher Ablauf ist mir wichtig und auf den Startsockel gehe ich immer von rechts.“

Von Roland Korntner