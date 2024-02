Die neue KTM RC16 geht ab wie der geölte MotoGP-Blitz

337,5 Kilometer pro Stunde. Mit exakt dieser Geschwindigkeit wurden sowohl Brad Binder als auch Jack Miller (beide KTM) bei den Vorsaison-Tests in Sepang, Malaysia, vom Streckenradar erfasst. Schneller (338,5 km/h) war nur der MotoGP-Weltmeister von 2021, Fabio Quartararo, auf seiner Yamaha.

Damit ist Red Bull KTM Factory Racing zumindest beim Topspeed schon voll bei der Musik. Die Innviertler Equipe ortete einen großen Schritt nach vorne. Obwohl zahlreiche neue Teile verbaut und getestet worden waren, von der Aerodynamik, über Elektronik und Motor. Diese Puzzleteile ergeben offenbar ein schnelles Gesamtbild.

Der Südafrikaner Brad Binder bretterte zudem zur drittschnellsten Rundenzeit des zweiten Testtages.

„Am Nachmittag haben wir unterschiedliche Aerodynamik-Komponenten ausprobiert. Leider ist uns ein bisschen die Zeit ausgegangen, um die beste Konfiguration auch mit neuen Reifen zu probieren. Das machen wir am Donnerstag, da bin ich schon gespannt.“

Neue Pneus am Start

Auf die KTM-Crew wartet aber noch viel Arbeit. „Wir müssen das Bike noch auf die neue Aerodynamik abstimmen, damit sie funktioniert. Einfach Teile dran zu schrauben reicht nicht, damit das Motorrad zur Rakete wird“, schmunzelte Binder.

Wenigstens hat sich für die Piloten beim Handling der Maschine nicht allzu viel verändert. „Die RC16 ist mit der neuen Aerodynamik körperlich nicht anstrengender zu fahren. Viele der Neuerungen werden wir nun mit neuen Reifen ausprobieren. Dann wissen wir mehr.“

Auch Teamkollege Jack Miller geht entspannt in den Donnerstag. Prinzipiell stimmt die Richtung bei KTM, das Motorrad funktioniere richtig gut: „Wir haben viele Kombinationen durchprobiert und sind jetzt bei der Feinarbeit angelangt. Wir suchen noch ein bisschen Grip und etwas mehr Stabilität am Vorderrad.“ Bezüglicher der neuen Aerodynamik-Verkleidungsteile lobte Miller sein Team in vollsten Tönen: „Wahnsinn, die haben im Innviertel entwickelt, wie wild.“

Zündender Funke

Red Bull KTM Factory Racing wird mit tschechischen Zündfunken in die neue Saison starten. Die KTM RC16 wird künftig von Brisk Zündkerzen befeuert, seit 2022 ist der Prager Ausrüster für Hochleistungszündung bereits Partner von KTM im Enduro und Motocross-Bereich. Brisk verfügt über nahezu ein Jahrhundert Erfahrung auf dem Gebiet extrem belastbarer Zündkerzen und Zündkomponenten.

Francesco Guidotti, Red Bull KTM Factory Racing Team Manager, erklärte zur erweiterten Partnerschaft: „Wir sind froh, Brisk als wertvollen technischen Partner an Bord zu haben. Die Erfolge von KTM sind in vielen Bereichen mit den Komponenten von Brisk verknüpft, daher ist es nur selbstverständlich, mit Brisk auch in der MotoGP an den Start zu gehen.“

Zdenek Stach, Entwicklungsdirektor bei Brisk, unterstrich die Qualitätsphilosophie seines Unternehmens. „Qualität und harte Arbeit sprechen für sich selbst, das gilt für Brisk und KTM gleichermaßen. Wir sind dank intensiver Entwicklungen und Erprobungen zum Ausrüster von Zündkerzen im härtesten Motorsport der Welt avanciert. Wir dürfen stolz sein auf unsere Produkte, ihre Zuverlässigkeit und Belastbarkeit und extremsten Bedingungen.“

Von Andy Hörhager