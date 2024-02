Die Sinfonie des Laufens: Oberbank Linz Donau Marathon

Längst hat sich der Oberbank Linz Donau Marathon zur größten Breitensport-Veranstaltung des Landes entwickelt. Was 2002 mit 5000 Teilnehmern begonnen hatte, soll heuer von 5. bis 7. April wieder 15.000 aktive Sportler an die Donau locken. Dieses Linzer Lauffest wurde bereits mehrfach zum Marathon des Jahres gewählt, die Stimmung mit Tausenden Zusehenden entlang der Strecke und vor allem in der Ziel-Arena am Hauptplatz begeistert immer wieder.

Grün mit Bruckner

Heuer läuft der Oberbank Linz Donau Marathon erstmals als „Green Event“, die entsprechende Zertifizierung wird am Marathon-Sonntag bei der Siegerehrung an die Organisatoren überreicht.

Lesen Sie auch

Damit sind nicht nur all jene, die ihre selbst gesteckten läuferischen Ziele erreichen, Gewinner, sondern auch die Veranstaltung selbst.

Ausgerichtet wird der 22. Linzer Marathon 2024 zu Ehren des 200. Geburtstags von Anton Bruckner. Der Organist Gottes und Komponist von Weltformat hätte der „Sinfonie des Laufens“ als musikalischer Tempomacher bestimmt ein paar Takte gewidmet!

Neun Bewerbe

Stand 7. Februar, also gut neun Wochen vor dem Schwenken der Startfahne, sind bereits über 8.000 Meldungen eingetroffen, ein sattes Plus von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Heuer wird der Generali 5K, eine fünf Kilometer lange „Sprintstrecke“, als Einstiegsdistanz das Kurzprogramm des Linz-Marathons bilden. Für Organisator und Ex-Klasseläufer Günther Weidlinger eine super-schnelle, weil flache Strecke, wo Rekorde purzeln sollten.

Die Kurzstrecke wird vor allem Hobbyläufer an die Donau bringen. Der Linzer Marathon verfügt mit der neu geschaffenen Disziplin gemeinsam mit der Marathon- und Halbmarathon-Distanz nun über bereits drei AIMS-vermessene und zertifizierte sowie bei World Athletics angemeldete Strecken.

Erstmals wird es 2024 einen eigenen Bewerb für Menschen mit Beeinträchtigung geben. Der „1. Special Olympics Run Linz powered by Hofmann Personal“ soll den Teilnehmenden dabei helfen, durch die Kraft des Sports neue Fähigkeiten zu entdecken und bislang vielleicht ungeahnte Erfolge zu erleben. „Unsere Sportler:innen geben immer alles, da sind ganz viel Leidenschaft und Emotionen mit im Spiel“, versprach Special-Olympics-Vizepräsident Hermann Krist.

Elitefeld noch offen

Der Marathon mit seinem schnellen Kurs (aktuelle Bestmarke zwei Stunden sechs Minuten 13 Sekunden) ist seit vielen Jahren auch Schauplatz der Österreichischen Staatsmeisterschaften im Halbmarathon und Marathon.

Fix zugesagt hat bislang mit Andreas Vojta ein x-facher Staatsmeister, weitere internationale Topläufer:innen sollen folgen, versprach Weidlinger, wollte aber noch keine Namen nennen, weil entsprechende Verhandlungen noch liefen.

Große Stücke auf die traditionelle Laufveranstaltung halten auch die Verantwortlichen von Stadt Linz und Namenspatron Oberbank.

„Mit dem Oberbank Linz Donau Marathon bringen wir Power, Charme und ein großartiges Event mitten in die Stadt. Danke an dieser Stelle an alle Ermöglicher:innen dieses großartigen Lauffestes“, schwelgte Bürgermeister Klaus Luger in gar nicht stiller Vorfreude.

Ebenfalls als Läufer mit dabei ist Oberbanker Franz Gasselsberger, der Generaldirektor wird neben zahlreichen Mitarbeitern auch seine drei Enkerl in den Kinderbewerben begrüßen und mit der ihm eigenen Leidenschaft anfeuern.

Von Andy Hörhager