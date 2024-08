Die SV Ried startet Ticketverkauf für Cup-Hit gegen Sturm Graz

Am 28. August gastieren die Grazer in der Innviertel Arena im ÖFB-Pokal

In der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups hat die SV Guntamatic Ried am 28. August Meister und Cupsieger Sturm Graz zu Gast. Ankick in der Innviertel Arena ist um 18 Uhr. Tickets für das Match sind ab sofort im Online-Shop und in der SVR-Geschäftsstelle erhältlich. Für SVR-Dauerkartenbesitzer sind die Abo-Plätze bis 14. August reserviert.

Sitzplätze in der Kategorie 1 bzw. 2 kosten im Vollpreis 22 bzw. 20 Euro und ermäßigt 18 bzw. 16 Euro. Kinder bis 15 Jahre zahlen in beiden Kategorien 6 Euro. Tickets für den Stehplatz West sind im Vollpreis um 13 Euro, ermäßigt um 11 Euro und für Kinder bis 15 Jahre um 4 Euro erhältlich.

Die Ermäßigung gilt jeweils für Pensionistinnen und Pensionisten, Studentinnen und Studenten, Zivil- und Präsenzdienerinnen und Zivil- und Präsenzdiener, Jugendliche bis 19 Jahre sowie SVR-Dauerkartenbesitzerinnen und -Dauerkartenbesitzer.

Ein VIP-Ticket gibt es zum Vollpreis um 150 Euro, zum Abopreis um 120 Euro und für Kinder um 60 Euro (jeweils exkl. 20 Prozent USt.)

„Das Cup-Match gegen Sturm Graz ist für uns ein absolutes Highlight in dieser Saison. Die SV Guntamatic Ried hat schon mehrfach bewiesen, dass im Cup alles möglich ist. Das wollen wir in diesem Spiel gegen den regierenden Meister und Cupsieger gemeinsam mit unseren großartigen Fans wieder zeigen. Wir freuen uns alle sehr auf ein echtes Fußballfest“, so Thomas Ohrhallinger, Geschäftsführer Wirtschaft der SV Ried.