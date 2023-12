Die Tournee als Ländermatch

Der Kampf um den „Goldenen Adler“ stellt für die Skispringer den ersten Saison-Höhepunkt dar. Und erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit deutet bei der 72. Vierschanzentournee (28. Dezember bis 6. Jänner) alles auf ein Ländermatch Österreich gegen Deutschland hin.

Beide Veranstaltungsländer sehnen sich nach dem Ende der Durststrecken. Der ÖSV wartet seit Stefan Kraft 2014/15 auf den insgesamt 17 Gesamterfolg, der große Nachbar gar seit dem „Grand Slam“ von Sven Hannawald in der Saison 2001/02.

Hannawald zuversichtlich

Der mittlerweile 49-Jährige sieht seine Nachfolger gut gerüstet: „Die Deutschen sind so stark wie schon lange nicht mehr. Vielleicht sogar so stark wie noch nie“, meinte er in einem Interview auf sportschau.de. „Wir haben vier Leute, die ihre Leistung beständig wöchentlich zeigen. Das ist eine gute Basis dafür, eine Rolle um den Tourneesieg mitspielen zu können.“

Gemeint sind die beiden Saisonsieger Pius Paschke und Karl Geiger sowie Andreas Wellinger (2x 2., 2x 3.) und Philipp Raimund.

Rot-Weiß-Rot hält da vor allem mit Überflieger Stefan Kraft dagegen. Den Rücken wird der Salzburger in Griff bekommen, das nötige Selbstvertrauen geben fünf Siege und die Weltcup-Führung. „Was der ‚Krafti‘ auf der Schanze macht, ist echt beeindruckend“, zollte auch Michael Hayböck seinem Zimmerkollegen großen Respekt. Der Oberösterreicher flog heuer konstant unter die Top 10 und hofft, dass vielleicht gerade bei der Tournee heuer erstmals „zwei Bomben“ auf der Schanze gelingen. Größere Chancen auf einen Spitzenplatz haben aus dem ÖSV-Team sicher Jan Hörl (2x 2., 1x 3.) und Daniel Tschofenig (1x 3.).

Insgesamt gingen bisher übrigens stolze 21 von möglichen 24 Stockerlplätzen an Österreicher (11) oder Deutschland (10). Nur der Japaner Ryoyu Kobayashi (3.), der Schweizer Gregor Deschwanden (2.) und der Norweger Marius Lindvik (2.) konnten diese Phalanx brechen. Kein Wunder also, dass das Auftaktspringen in Oberstdorf am Freitag längst ausverkauft ist, für die restlichen drei Stationen gibt es noch Tickets.

Ob es wirklich Heimsieg zu feiern gibt, darauf sollten sich die Fans nicht verlassen, denn gerade die Tournee ist immer für große Überraschungen gut.

Von Tobias Hörtenhuber