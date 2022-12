Die weltmeisterlichen Aufreger in Katar

Die WM in Katar bleibt in Erinnerung, aber nicht nur aufgrund des Sportlichen

Die WM in Katar wurde abgepfiffen, das Großevent im Emirat hat die Gemüter vor allem im letzten Monat erhitzt. Doch welche Aufreger, sportlichen Höchstleistungen und Erinnerungen bleiben von den 64 Spielen im Wüstenstaat? In der Folge eine kleine Auswahl:

Krönung bei WM

Durch den hochdramatischen Finalerfolg (siehe II, III) setzte Argentiniens Superstar Lionel Messi seiner einzigartigen Karriere die Krone auf, verzauberte bei seiner letzten WM die Fans und wurde den exorbitanten Erwartungen mehr als gerecht. Nach dem 1:2 zum WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien war der 35-Jährige für geniale Vorlagen und eiskalte Abschlüsse hauptverantwortlich für den dritten WM-Triumph der „Albiceleste“.

Lesen Sie auch

Sensation Marokko

Die „Löwen vom Atlas“ spielten sich in die WM-Geschichtsbücher: Mit Rang vier sind Achraf Hakimi und Co. nun offiziell die erfolgreichste afrikanische Mannschaft bei einer Endrunde.

Kein Auslaufmodell

Der verletzungsbedingte Ausfall von Stürmer Karim Benzema, kurz vor WM-Start, drückte die Stimmung beim entthronten Titelverteidiger Frankreich. Doch Ersatzmann Olivier Giroud (36) sprang in die Bresche, sorgte gemeinsam mit Paris-Superstar und WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe für zwölf der insgesamt 15 Tore der „Equipe Tricolore“.

Anordnung aus Heimat

Historischer Pfiff

Der 1. Dezember 2022 und das abschließende Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica ging in die Geschichte ein. Erstmals leitete mit Stephanie Frappart eine Frau ein Match bei einer Herren-WM.

Stiller, starker Protest

Beim WM-Auftakt gegen England schwiegen Irans Fußballer bei der Hymne und setzen damit ein starkes Zeichen des Protests. Bei den weiteren Partien wurde wieder gesungen beziehungsweise zumindest die Lippen bewegt — die Anordnung dazu kam aus der Heimat, wie vermutet wird.

Asiatische Gründlichkeit

Sportlich war der asiatische Fußballverband in Katar erstmals mit drei Nationen im Achtelfinale vertreten — so viele wie bei den letzten vier Turnieren insgesamt. Zwar kam für Südkorea, Australien und Japan in der Runde der letzten 16. das Aus, doch die Spieler und Fans faszinierten mit Gründlichkeit. So säuberten die Japaner unter anderem nach dem Erfolg gegen Deutschland vorbildlich sowohl die Tribüne als auch die Kabine.

Schleifen-Debatte

Mitunter durch die unsägliche Episode um die „One Love“-Kapitänsschleife verloren Teams wie Deutschland den sportlichen Fokus und blamierten sich bei der Endrunde.

Leere Ränge

Auch wenn die zahlreichen Unterstützer der Südamerikaner sowie der Afrikaner für gute Stimmung sorgten, war die erste WM im arabischen Raum kein Fanmagnet. Kurios muteten auch die mysteriösen Zuschauerzahlen — mehr Zuschauer als Sitzplätze — in den ersten Spielen an.

Welle an Verkühlungen

Ressourcenverschwendung

Katar scheint vom Klimawandel und der Energiekrise ausgenommen zu sein. Den Großteil des Jahres sind Klimaanlagen im Wüstenstaat essenziell für das Leben, doch die heruntergekühlten Stadien muteten bei 25 bis 30 Grad Außentemperatur mehr als bizarr an. Wegen der kalt-trockenen Luft am Feld verkühlten sich reihenweise Spieler, auch Finalist Frankreich war in der letzten WM-Woche mit einer Erkrankungswelle konfrontiert. Fans und Journalisten beugten teilweise mit zwei Pullis der Kälte im Stadion vor.

Unwürdiger Abgang

Nach seinem Zerwürfnis mit Manchester United sorgte Portugals Superstar Cristiano Ronaldo auch bei seiner letzten WM für mächtig Nebengeräusche. Mit dem Platz auf der Ersatzbank konnte sich der 37-jährige nicht abfinden und stellte sein Ego in den Mittelpunkt.

Vergriffen

Granit Xhaka provozierte beim 3:2 gegen Serbien die gegnerische Ersatzbank mit einem Griff in den Schritt. Der schweizer Kapitän setzte damit die Geschichte zwischen den Eidgenossen mit kosovo-albanischer Abstimmung und den Serbien fort. Bereits 2018 wurden Xhaka und Shaqiri für ihren „albanischen Ad- ler“-Torjubel von der FIFA bestraft.