Dieses Duell bereitet Schmerzen

Mit dem tschechischen Moravsky Krumlov (Mährisch Kromau) verbindet Manager Günther Renner vor allem unangenehme Erinnerungen.

Einmal vertraute er dem Navi blind und landete im bei uns viel bekannteren Cesky Krumlov (Böhmisch Krumau), vor rund zweieinhalb Jahren riss sich der 75-Jährige beim Auswärtsspiel in der Tischtennis-Superliga die Achillessehne, weil er am dort verlegten Filzboden ausgerutscht war.

Diese Pechsträhne soll nun am Freitag (18) zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League enden. Den Weg hat Österreichs Frauen-Serienmeister diesmal zwar problemlos gefunden, aber ohne Schmerzen wird das erste Gruppenspiel nicht über die Bühne gehen.

Das rechte Knie der zweifachen Europameisterin Sofia Polcanova schmerzt erneut, der Knorpelschaden verschlechterte sich seit April wieder. Die 28-Jährige will aber keine große Sache daraus machen und meinte achselzuckend: „Eine Knorpeltransplantation will ich vor Paris (Olympia 2024/Anm.) nicht machen.“

Rückkehr der Fans

Doch Polcanova ist zum Start der „Königsklasse“ nicht nur an der Platte gefordert, sondern auch als Dolmetscherin. Denn neben Karoline Mischek und der Thailänderin Suthasini Sawettabut, die im letzten Jahr schon für Linz spielte, steht mit Julia Prochorowa erstmals eine Russin im CL-Kader.

Vor ihrer Verpflichtung holten sich die Verantwortlichen wegen des Krieges in der Ukraine sogar das Einverständnis beim Land OÖ. „Natürlich ist das Thema polarisierend, aber die Sportler können nichts dafür, Tischtennis ist ihr Beruf“, erklärte Robert Renner. Die Nationalteams und Vereine sind international ausgeschlossen, die Aktiven dürfen aber für die Vereine antreten.

Das Minimalziel der an Nummer zwei gesetzten Linzerinnen lautet Semifinale. Doch jetzt gilt der Fokus Krumlov, das am Sonntag (15) zum Rückspiel in Linz gastiert. Es wird das erste CL-Match im Sportpark Lissfeld seit der Corona-Pandemie mit Fans sein.

Von Tobias Hörtenhuber