Dominic Thiem lässt Turnier in Rom aus

Dominic Thiem wird möglicherweise erst wieder in der Qualifikation für die French Open ins Wettkampf-Tennis zurückkehren. Der 30-jährige Niederösterreicher hat nach seiner glatten Zweitrunden-Niederlage vor einer Woche in der Qualifikation für das Masters-1000-Turnier in Madrid gegen Thanasi Kokkinakis (AUS) seinen Rom-Trip abgesagt. Möglich wäre vor Paris noch ein Einsatz beim ATP-Turnier in Genf. Allerdings nur, falls er eine Wildcard für Roland Garros erhält.

Dies bestätigte Moritz Thiem am Dienstag auf APA-Anfrage. Entwarnung gibt es bei Österreichs Nummer 1, Sebastian Ofner, der zuletzt in Madrid in Runde eins ausgeschieden und körperlich angeschlagen war. „Ofi hatte Probleme mit seinem Hals, der war etwas entzunden. Jetzt geht es ihm wieder gut“, erklärte der Thiem-Manager.

Das Antreten von Ofner im Foro Italico von Rom (ab 8. Mai) ist fix, möglicherweise spielt er noch vor den French Open in Genf. In Paris ist der Vorjahres-Achtelfinalist natürlich im Hauptbewerb dabei. Thiem bereitet sich bis zu seinem nächsten Einsatz in Traiskirchen und Oberpullendorf vor.