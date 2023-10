Donaupark muss auf Länderspiel warten

„Ein sehr richtungsweisendes Spiel“, meinte ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann bei der Kaderbekanntgabe für das dritte Match in der Fußball-Nations League.

Es braucht wohl einen Sieg am 27. Oktober in Altach gegen Portugal, um die den Klassenerhalt in der Top-Gruppe nicht aus den Augen zu verlieren.

Das Rückspiel steigt vier Tage später auswärts. Im Aufgebot stehen auch die OÖ-Kickerinnen Lisa Kolb und Annabel Schasching. Torfrau Andrea Gurtner von Zweitligist LASK wurde auf Abruf nominiert.

Apropos: Linz muss sich in Sachen Frauen-Länderspiel noch gedulden. Das Duell gegen Norwegen am 5. Dezember findet in St. Pölten statt, weil Blau-Weiß Linz zwei Tage davor gegen Sturm Graz und am 10. Dezember gegen Tirol jeweils ein Heimspiel hat. Nun soll das Hofmann Personal Stadion in der ersten Jahreshälfte 2024 an die Reihe kommen.t.h.