Doppelsitzer Müller/Frauscher holen bei WM neuerlich Bronze

Yannick Müller und Armin Frauscher haben auch im zweiten Bewerb bei den Weltmeisterschaften der Kunstbahnrodler in Oberhof eine Medaille gewonnen. Nach Rang drei im Sprint holte das ÖRV-Duo auch im Doppelsitzer-Rennen am Samstag mit einem Rückstand von 0,192 Sekunden die Bronze-Medaille. Wie am Freitag waren nur die deutschen Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken sowie deren Landsleute Tobias Wendl/Tobias Arlt (+0,171) schneller.

Thomas Steu und Lorenz Koller schrammten als Vierte (+0,390) an einer Medaille vorbei, nachdem das Duo im Sprint Rang sieben belegt hatte. Juri Gatt und Riccardo Schöpf landeten auf Platz acht (+0,760), durften allerdings auch jubeln, da sie in der U23-Wertung Silber holten.

In der Erwachsenen-Klasse hält Österreichs Team bei den laufenden Titelkämpfen damit bereits bei vier Medaillen. Im Sprint war Jonas Müller Zweiter geworden wie auch Selina Egle/Lara Michaela Kipp.