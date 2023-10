Doppelte Chance: Titel-Hattrick liegt auf dem Silbertablett bereit

Max Verstappen überlässt nichts dem Zufall. Obwohl dem Niederländer im Sprint am Samstag (19.30) bereits ein sechster Platz zum dritten Titel in der Formel 1 genügt, raste der Red-Bull-Pilot im Qualifying für das Rennen am Sonntag (19, live ORF 1) ebenfalls auf Rang eins. Hinter ihm landeten die Mercedes-Fahrer George Russell und Lewis Hamilton.

Für Verstappen war es die zehnte Pole Position in dieser Saison und die 30. in seiner Karriere. Damit liegt der WM-Hattrick quasi auf dem Silbertablett bereit. „Ein großartiger Start ins Wochenende“, jubelte der 26-Jährige und stellte klar: „Natürlich will ich den Sprint gewinnen.“

Er wäre der elfte Pilot, der mindestens drei Titel holt. Auf die Rekordhalter Lewis Hamilton und Michael Schumacher (je sieben) fehlt dem Niederländer noch einiges, für den jahrzehntelangen Geschäftsführer Bernie Ecclestone ist Verstappen dennoch schon jetzt der größte Pilot aller Zeiten.

„Selbst in einem Auto, das nicht das Beste ist, würde Max eine Menge Leute schlagen. Es hat keinen gegeben, der jemals so gut war, wie es Max heute ist“, sagte der 92-jährige Brite.