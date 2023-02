Dortmund nach 1:0 bei Hoffenheim vorerst Tabellenführer

Borussia Dortmund hat zumindest für einen Tag die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Der BVB feierte am Samstag einen 1:0-Auswärtssieg gegen Hoffenheim und liegt damit jeweils drei Punkte vor dem FC Bayern und Union Berlin, die am Sonntag (17.30 Uhr) in München aufeinandertreffen. RB Leipzig schob sich dank eines Heim-2:1 über Eintracht Frankfurt auf Platz vier, der Rückstand auf Dortmund beträgt weiterhin vier Zähler.

Siege gab es auch für Wolfsburg (2:0 in Köln), Hertha BSC (2:0 gegen Augsburg) und Werder Bremen (3:0 gegen Bochum). Bereits am Freitag hatte sich Mainz daheim gegen Mönchengladbach mit 4:0 durchgesetzt. Die zweite Sonntag-Partie lautet Freiburg gegen Leverkusen, das Samstagabendspiel bestritten Schalke und Stuttgart.

Goldtorschütze für Dortmund war Julian Brandt (43.), der damit im vierten Liga-Match in Folge traf und dem BVB im neunten Bewerbsmatch in diesem Jahr den neunten Sieg bescherte. Die Bilanz der Hoffenheimer, bei denen Christoph Baumgartner durchspielte, steht bei elf Niederlagen und zwei Unentschieden aus den jüngsten 13 Matches – die Abstiegsgefahr für die TSG wird immer größer.

Die Leipziger hingegen haben acht ihrer jüngsten elf Meisterschaftsspiele gewonnen. Beim 2:1 gegen die Eintracht scorten Timo Werner (6.) und Emil Forsberg (40.), das Tor von Djibril Sow (61.) war für den Club des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner zu wenig. Bei den Sachsen spielte Konrad Laimer durch, Xaver Schlager kam in der 69. Minute auf den Platz.

Deren Landsmann Patrick Wimmer war beim 2:0 seines VfL Wolfsburg in Köln – Yannick Gerhardt (4.) und Maximilian Arnold (68.) erzielten die Treffer – bis zur 87. Minute im Einsatz. Auf der Gegenseite spielte Dejan Ljubicic durch, sein Clubkollege Florian Kainz fehlte wegen einer Erkrankung.

Hertha verließ dank eines 2:0 in Berlin gegen den FC Augsburg die Abstiegszone. Bei den Verlierern wirkte Julian Baumgartlinger ab der 62. Minute mit. Werder hatte beim 3:0 im Weserstadion über Bochum keine Mühe, das Österreicher-Duell zwischen Marco Friedl (spielte durch) und Romano Schmid (ab 76.) auf der einen und Kevin Stöger (bis 65.) auf der anderen Seite ging damit an die Grün-Weißen.