Downhill-Weltmeisterin Höll will Titel verteidigen

Ihren Titel und das begehrte Regenbogentrikot will Downhill-Weltmeisterin Valentina Höll bei der WM im schottischen Mountainbike-Mekka Fort William unbedingt verteidigen. Die Saalbacherin ist beim Saisonhöhepunkt in den Highlands die große Gejagte, sie entschied in diesem Jahr zwei der drei Weltcups für sich. Am Freitag steht für Höll und ihre Konkurrentinnen die Qualifikation auf dem Programm, ehe am Samstag um den WM-Titel gerast wird.

Höll hat mit ihren 21 Jahren bereits reichlich Medaillen für ihren Trophäenschrank gesammelt. Zweimal krönte sie sich zur Junioren-Weltmeisterin (2018, 2019), ehe ihr vergangenes Jahr in Les Gets das Kunststück in der Elite der Hochgeschwindigkeitsdisziplin gelungen war. In dieser Saison gewann sie den Heim-Weltcup in Leogang und kurz darauf in Val di Sole/Italien.

Im Weltcup-Ranking liegt die Salzburgerin mit 982 Punkten knapp hinter der Schweizerin Camille Balanche (1.020), die heuer dreimal Zweite wurde. Höll, die laut eigenen Instagram-Angaben gerne „puppies, gelato and gin“ mag, also Welpen, Eis und Gin, geht es längst nicht mehr nur um erste Plätze und Titel. Wie ihre jungen Kolleginnen in den Schnee-Freestyle-Sportarten will sie inspirieren. „Ich will nicht nur schnell sein. Ich will schnell sein und gleichzeitig stylish. ‘Ne coole Socke eben“, sagte Höll dem „bike-magazin“. „Ich glaube, mir geht es jetzt eher darum, einen Fußabdruck als Charakter zu hinterlassen – und nicht als Fahrerin, die dies und das gewonnen hat.“

Die Mega-WM in Schottland schreibt als erste gemeinsame Veranstaltung zwölf verschiedener Radsport-Disziplinen Geschichte, für die Downhiller geht es auf der traditionsreichen Strecke von Fort William zur Sache. Der 2,8 km lange Kurs mit einem Höhenunterschied von 550 Metern gilt als einer der technisch und mental anspruchsvollsten der Welt.

Ebenfalls ein Wort um die Podestplätze mitreden will Europameister Andreas Kolb nach überstandener Knieblessur. Der Steirer hatte genauso wie Höll in Leogang triumphiert und sich spätestens damit einen Platz im Favoritenkreis gesichert. Befragt nach seinem Traum auf zwei Rädern, antwortete Kolb zuletzt: „Mein Ziel ist es, Weltmeister zu werden.“ Neben Kolb zählen die beiden Franzosen Loris Vergier und Titelverteidiger Loïc Bruni zu den Sieganwärtern, dazu unter anderem der 19-jährige Jackson Goldstone aus Kanada sowie der gleichaltrige britische Junioren-Weltmeister Jordan Williams.