Downhiller Kolb in Les Gets Weltcupzweiter – Höll gestürzt

Der Steirer Andreas Kolb hat seinen zweiten Sieg im Mountainbike-Downhillweltcup knapp verpasst. Der Vizeweltmeister musste sich am Samstag in Les Gets nur um 0,16 Sekunden dem französischen Lokalmatador Benoit Coulanges beugen. Für Kolb war es der zweite Podestplatz der Saison nach seinem Heimerfolg im Juni in Leogang. Der Erfolgslauf von Weltmeisterin Valentina Höll ging hingegen nach einem Sturz zu Ende.

Die Salzburgerin rutschte nach Bestzeiten in der Qualifikation und dem Halbfinale in der Entscheidung im obersten Streckenteil aus und wurde letztlich Zehnte. Dadurch verpasste sie zwar die mögliche vorzeitige Entscheidung in der Gesamtwertung, führt zwei Rennen vor Schluss aber noch über 400 Punkte vor der Deutschen Nina Hoffmann.

