Dragovic kehrt zur Wiener Austria zurück

Die Rückkehr von Aleksandar Dragovic zur Wiener Austria ist perfekt. Wie die „Veilchen“ vermeldeten, erhielt der 100-fache österreichische Fußball-Teamspieler einen Vertrag bis 2027. Der 33-Jährige werde dem Verein auch darüber hinaus in einer noch zu bestimmenden Rolle erhalten bleiben, bestätigte der Innenverteidiger bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag. Dragovic kommt ablösefrei zu den Violetten, zuletzt war er bei Roter Stern Belgrad engagiert.

Der Jungvater zeigte sich über das Comeback bei seinem Herzensverein, zu dem er bereits im sechsten Lebensjahr gestoßen war, hocherfreut. „Ich bin ein waschechter Austrianer, Wien ist für mich die schönste Stadt – deshalb war es immer mein Ziel, hier einmal meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, so weit will ich aber noch gar nicht denken, jetzt will ich der Austria helfen“, sagte Dragovic. „Ich versuche, jeden Tag ein Vorbild zu sein – zu Hause für meinen Sohn und ab sofort auch hier im Verein für unsere jungen Spieler.“

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner bezeichnete Dragovic als „ein Kind der Austria und bis heute ein Aushängeschild unserer Akademie. Er hat als Austrianer den Sprung in die große Fußballwelt geschafft und könne allen jungen Spielern “vorleben, was es heißt, ein Vollprofi zu sein“. Auch Sportvorstand Jürgen Werner war nach langwierigen Verhandlungen erleichtert. „Wir haben 15 Monate gebraucht, um dich zu holen. Ich war zweimal in Belgrad, es war wirklich eine schwere Geburt. Aber man sagt ja, das werden die schönsten Kinder“, sagte Werner zu seinem „Königstransfer“.

Der Routinier unterschrieb bei den „Veilchen“ einen leistungsbezogenen Vertrag, nahm finanzielle Einbußen in Kauf und entschied sich gegen besser dotierte Optionen aus Saudi-Arabien oder Zypern. „Wir haben sehr viel kommuniziert, es war ein Auf und Ab“, sagte Dragovic über die Verhandlungen. „Hoffentlich haben wir in diesen drei Jahren auch mal etwas zu feiern.“ Der Abwehrspieler, der in der kommenden Woche spielbereit sein will, sprach von einer „schönen, aber auch schwierigen Aufgabe“.

Zuletzt hielt er sich gemeinsam mit seinem guten Freund, dem ehemaligen Austria-Profi Lukas Rotpuller fit. Die österreichische Liga habe er in der abgelaufenen Saison sehr intensiv verfolgt und fast jedes Spiel der Wiener geschaut. „Das war für die Austria-Fans nicht befriedigend“, wusste Dragovic. Die Kapitänsschleife werde, wenn es nach ihm gehe, weiterhin bei Manfred Fischer bleiben. „Das ist nebensächlich“, betonte der frühere Kapitän von Roter Stern.

Nach drei Double-Gewinnen in drei Jahren hatte Dragovic per Saisonende seinen Vertrag bei Roter Stern Belgrad auslaufen lassen. Bei der Austria soll Dragovic die zuletzt nicht immer sattelfeste Defensive stabilisieren und als Führungspersönlichkeit vorangehen. Auf die Frage, welche Rolle er nach seinem Karriereende bei der Austria anstrebt, scherzte der Neuzugang: „Nach fünf Jahren werde ich die Position von Jürgen (Werner, Anm.) übernehmen.“

Beim 1:2 vergangene Woche im Zweitrunden-Hinspiel der Qualifikation zur Conference League patzten die Wiener vor beiden Gegentreffern. Das Rückspiel steht am Mittwoch (20.30 Uhr/live ORF 1) auf dem Programm, in diesem ist Dragovic aber noch nicht spielberechtigt. In die Bundesliga-Saison startet die Austria am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) mit einem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Linz.

Dragovic hatte 2008 unter Karl Daxbacher mit 17 Jahren sein Debüt bei den Austria-Profis gegeben. 2011 ging es ins Ausland zum FC Basel, danach waren Dynamo Kiew, Bayer Leverkusen, Leicester City und Roter Stern seine Stationen. Im Ausland wurde er insgesamt neunmal Meister. Als einzigem Österreicher ist dies David Alaba öfter gelungen.

Sein bisher letztes Länderspiel hat Dragovic im März 2022 unter Franco Foda gegen Schottland absolviert. Unter ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick kam der Defensivmann nicht mehr zum Zug und kritisierte dies auch offen. Vor dem Testspiel gegen Serbien Anfang Juni wurde er aber für seine 100 Länderspiele geehrt.