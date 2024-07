DSG UKJ bei drittem World Tour Finalturnier in Folge am Schlag

Beim World Tour Finale trifft die DSG UKJ Froschberg auf die internationalen Dominatoren aus Pfungstadt, den deutschen Vize-Meister Käfertal und Österreichs Staatsmeister Vöcklabruck.

Das Glanzlicht der Faustballsaison steht für die Froschberger vor der Türe. Von 18. bis 21. Juli spielen die besten acht Frauen- und Männerteams bei den World Tour Finals in Mannheim um den wichtigsten internationalen Titel auf Vereinsebene.

Bei den bisherigen zwei Finaleventteilnahmen 2022 und 2023 belegten die Linzer jeweils Rang 5.

Der Auftakt am Donnerstag beschert den Linzern zwei Duelle mit dem deutschen Serienmeister Pfungstadt und dem amtierenden Staatsmeister Vöcklabruck. „Wir haben uns ein halbes Jahr auf dieses Event vorbereitet und sind gut gerüstet“, versprach Froschberg-Trainer Jakob Steiner nach der ersten Trainingseinheit im Stadion des VfR Mannheim.

Immerhin Novo Hamburgo aus Brasilien, World Tour Champion 2023, blieb den Linzern in der Gruppe erspart. „Wir hoffen im besten Fall auf ein Halbfinal-Duell mit den Südamerikanern, die in Gruppe B antreten“, so Steiner, der mit seinem Team zwei Siege in der Vorrunde benötigt.

Frühe Anreise

Bereits am Dienstag machte sich die Froschberger Delegation um 7 Uhr vom Linzer Hauptbahnhof auf den Weg nach Mannheim. „Wir wollen ausgeruht ins Turnier starten, daher haben wir uns zur Anreise zwei Tage vor Turnierstart entschieden“, erklärte Froschberg-Co-Trainer Lukas Diermair.

Nach einer Verspätung wurde der Anschlusszug verpasst und einige Spieler mussten am Boden Platz nehmen, da kommt der zusätzliche Tag zur Regeneration sehr gelegen.

Auch das schwerste Gepäckstück schaffte es unbeschadet nach Mannheim. Beim 45-Kilo-Koffer, voll beladen mit 150 Fanshirts, Autogrammkarten und Fanartikeln, versagten kurzfristig die Rollen. „Wir haben extra eine neue Kollektion für das Finale produzieren lassen, da nimmt man die Mühe gerne auf sich. Bei der Heimfahrt ist der Koffer dann hoffentlich leer“, schätzte Kapitän Valentin Weber, der als Kofferträger fungierte.